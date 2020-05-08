«Мы не боимся за свою жизнь»: Петербургские врачи получили костюмы для работы с зараженными пациентами

Врачи и медсестры – главные герои борьбы с пандемией коронавируса. Вот уже несколько месяцев российские медики противостоят инфекции и лечат заразившихся COVID-19 пациентов. Чтобы выполнять работу, не рискуя собственной жизнью, врачам необходимы индивидуальные средства защиты. Однако обеспечить ими медперсонал могут не всегда. В Петербурге дефицит защитных костюмов и очков Смольный подтвердил еще в середине апреля. Город оказался не готов к такому расходу СИЗ: запасов на складах оказалась меньше, чем требуется для безопасной работы в условиях распространения вируса.

ПОМОЩЬ МЕЦЕНАТОВ

На жалобы врачей о работе в незащищенных условиях откликнулись крупный бизнес и благотворители. В числе первых петербургских медиков поддержал проект «Созидающий мир». Последние восемь лет его основатель Вячеслав Адамович Заренков помогал художникам, писателям и артистам, спонсировал строительство и восстановление православных храмов, а также детские учреждения. Теперь список направлений меценатской помощи стал шире.

Для медперсонала больницы № 40 Курортного района «Созидающий мир» передал костюмы высокого класса защиты. Они полностью соответствуют требованиям для работы с инфекционными больными, в том числе и с зараженными коронавирусом. По словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации Евгения Гарбузова, помощь подоспела вовремя. В костюмах уже работает персонал, напрямую контактирующий с зараженными COVID-19.

- Когда наша больница начала прием больных с новой коронавирусной инфекцией, персонал переживал. Они говорили: «Мы готовы работать, но защитят ли нас? Обеспечат ли всем необходимым?», - вспоминает Евгений Юльевич. - Мы благодарны городу и спонсорам, которые предоставили средства защиты. Сейчас главное, что нам есть, в чем работать. Мы спокойно входим к пациентам и не боимся за свою жизнь.

Врач отметил, что приобрести сейчас такие костюмы сложно. Ведь пандемия продолжается, а, значит, потребность в них крайне высока. К тому же, СИЗ – расходный материал. За смену сотрудник переодевается несколько раз.

- Только в нашем корпусе посменно задействованы более ста человек, - говорит Евгений Гарбузов. - Средства защиты сейчас нужны всем. Их просто не купить. Кроме того, они очень дорогие. Поэтому мы, конечно, приветствуем любую помощь благотворителей.

Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

«СПРАВИМСЯ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ»

Помимо больницы № 40 помощь от «Созидающего мира» получили другие медучреждения и люди, нуждающиеся в лечении. Были закуплены и розданы петербуржцам две тысячи масок. По словам основателя проекта Вячеслава Заренкова, сейчас российской медицине не обойтись без помощи меценатов.

- В настоящий момент со стороны государства медицине не уделяется должного внимания, - отмечает благотворитель. - Это с одной стороны, а с другой стороны, в сложные времена меценаты всегда помогали там, где трудно. Сегодня врачам очень трудно. Дай Бог им пережить это сложное время. Низкий им поклон и благодарность за их труд.

Вячеслав Заренков не исключает, что после завершения пандемии «Созидающий мир» продолжит поддерживать врачей. Проекты в медицинской сфере будут реализованы, если выделенные деньги пойдут «на благо людей». При этом меценат отмечает, что сложившаяся ситуация не повлияет на основную деятельность фонда.

- Все задуманные проекты будут реализовываться. Некоторые со сдвигом по времени в связи с ограничениями. Те же, которые можно выполнять дистанционно, будут выполняться по плану, - заявил Вячеслав Адамович. - Это и премия в области искусств «Созидающий мир», и выпуск новых книг, и альбомов, и многое другое. Жаль, что приходится переносить на другие сроки фестивали, балетные показы, концерты и выступления артистов. Перенесен также на неопределенный срок «Поэтический тур». Но мы надеемся, что общими усилиями мы скоро справимся с проблемой вируса и войдем в нормальное русло жизни.