2020-05-08T13:25:36+03:00
Общество

Памятник курьеру может появиться в Санкт-Петербурге

Комитет по развитию электронной торговли обратился в губернатору города с просьбой выделить под скульптуру место
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге может появиться памятник курьеруВ Санкт-Петербурге может появиться памятник курьеруФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге может появиться памятник курьеру. Об этом в четверг, 7 мая 2020 года, рассказал заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию электронной коммерции Александр Лагунов. Он отметил, что палата рассматривает возможность так отметить людей, которые помогают в нелегкое время пандемии покупать людям продукты и многие другие вещи.

- Комитет по развитию электронной торговли ТПП РФ, в который входят руководители и собственники всех крупнейших интернет-магазинов России, просит вас согласовать выделение места в Петербурге для установки памятника курьерам, работавшим в городе во время пандемии COVID-19, - отметил Лагунов.

Отмечается, что сейчас комитет обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой выделить в городе места под скульптуру.

Но проекта памятника еще нет. Средства на его создание и монтаж палата планируется получить от собственных средств инвесторов.

В период пандемии коронавируса спрос на доставку в регионах страны вырос в 10 раз, а доля онлайн-продаж некоторых товаров увеличилась до 90 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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