Памятник курьеру может появиться в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге может появиться памятник курьеру. Об этом в четверг, 7 мая 2020 года, рассказал заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию электронной коммерции Александр Лагунов. Он отметил, что палата рассматривает возможность так отметить людей, которые помогают в нелегкое время пандемии покупать людям продукты и многие другие вещи.

- Комитет по развитию электронной торговли ТПП РФ, в который входят руководители и собственники всех крупнейших интернет-магазинов России, просит вас согласовать выделение места в Петербурге для установки памятника курьерам, работавшим в городе во время пандемии COVID-19, - отметил Лагунов.

Отмечается, что сейчас комитет обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой выделить в городе места под скульптуру.

Но проекта памятника еще нет. Средства на его создание и монтаж палата планируется получить от собственных средств инвесторов.

В период пандемии коронавируса спрос на доставку в регионах страны вырос в 10 раз, а доля онлайн-продаж некоторых товаров увеличилась до 90 процентов.