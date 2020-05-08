БудьДома: цифровые сервисы МТС для петербуржцев за 1 рубль

Петербуржцы и жители Ленинградской области до конца мая смогут подключить пакет сервисов для организации жизни и досуга для тех, кто вынужденно остается дома. При подключении к телевизионной платформе МТС ТВ пользователь получает бесплатный доступ к расширенному набору сервисов. Предложение доступно для подключения до 31 мая абонентам всех операторов.

Подключаясь к платформе МТС ТВ, пользователь получает бесплатный доступ к расширенному набору сервисов. При установке приложения МТС ТВ и оформлению подписки на пакет «Просто ТВ», пользователь за один рубль получает возможность смотреть 50 телеканалов, более 500 сериалов, игровых и документальных фильмов. Подписка на МТС ТВ открывает доступ к другим цифровым продуктам, которые будут востребованы в период самоизоляции: МТС Библиотека, МТС Фитнес, МТС Music и SmartMed.

В течение месяца пользователи смогут получить срочную онлайн-консультацию с дежурным терапевтом или профильным специалистом сети клиник МЕДСИ в приложении SmartMed; доступ к программам тренировок и рекомендациями по питанию в МТС Фитнес; откроют для себя сотни тысяч книг художественной и профессиональной литературы в МТС Библиотеке и любимые треки и радиостанции в МТС Music.

Воспользоваться предложением могут действующие и новые подписчики МТС ТВ. Новым подписчикам для доступа к расширенным мультимедийным возможностям цифровых сервисов при установке приложения МТС ТВ или активации акции в приложении необходимо ввести промокод DOMA. После активации подписки «Просто ТВ» пользователь получит sms с единым промокодом для доступа к остальным цифровым сервисам пакета #БудьДома. Пользователи, которые подключили пакет в апреле, смогут продлить подписку на дополнительные цифровые сервисы по промокоду DOMA2, на пакете «Просто ТВ» действие льготного периода автоматически продлится до 31 мая.