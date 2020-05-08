Телеканал «78» проведет телемарафон «День Победы!»

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне телеканал «78» проведет большой праздничный телемарафон. Эфир пройдет с 9 до 22 часов, специально для него была организована студия на территории Петропавловской крепости – оставаясь в своих домах, каждый сможет переместиться в центр Санкт-Петербурга.

В этом году День Победы для всех жителей страны пройдет в непривычном формате в связи с режимом самоизоляции, но «78» выйдет на связь с другими городами России, чтобы узнать, как у них в этом году проходит 9 мая. Формат «Телемостов» свяжет ведущих с городами, носящими звания «Город-Герой» и «Город воинской славы», среди которых Севастополь, Мурманск, Брянск, Владикавказ и другие.

Кроме этого, в течение дня Телеканал «78» проведет экскурсию по «Ленрезерву», будет транслировать воздушную часть Парада Победы в Санкт-Петербурге и даже совершит прогулку в прошлое, показав Парад Победы 1945 года.

Олег Басилашвили и Эдуард Артемьев дистанционно присоединятся к эфиру и расскажут о себе и своих семьях в военные годы. Песни и стихи военных лет в исполнении Лизы Боярской, Светланы Крючковой, Льва Лещенко и других любимых артистов в этот день также прозвучат по видеосвязи. Кроме этого, военные песни исполнят и сотрудники телеканала.

Несмотря на перенос массовых мероприятий, праздник придет в каждый дом – 9 мая состоится традиционный праздничный салют, который в этом году лучше смотреть в прямом эфире. Именно им Телеканал «78» завершит трансляцию телемарафона, чтобы вы могли оставаться дома и в этот день.