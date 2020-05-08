2020-05-08T14:26:53+03:00
Досуг

Телеканал «78» проведет телемарафон «День Победы!»

Зрителям устроят экскурсию по «Ленрезерву» и покажут воздушную часть Парада в Петербурге
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
Марафон продлится с 9 утра до 22 вечера. Фото: предоставлено пресс-службой телеканала.Марафон продлится с 9 утра до 22 вечера. Фото: предоставлено пресс-службой телеканала.
Изменить размер текста:

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне телеканал «78» проведет большой праздничный телемарафон. Эфир пройдет с 9 до 22 часов, специально для него была организована студия на территории Петропавловской крепости – оставаясь в своих домах, каждый сможет переместиться в центр Санкт-Петербурга.

В этом году День Победы для всех жителей страны пройдет в непривычном формате в связи с режимом самоизоляции, но «78» выйдет на связь с другими городами России, чтобы узнать, как у них в этом году проходит 9 мая. Формат «Телемостов» свяжет ведущих с городами, носящими звания «Город-Герой» и «Город воинской славы», среди которых Севастополь, Мурманск, Брянск, Владикавказ и другие.

Кроме этого, в течение дня Телеканал «78» проведет экскурсию по «Ленрезерву», будет транслировать воздушную часть Парада Победы в Санкт-Петербурге и даже совершит прогулку в прошлое, показав Парад Победы 1945 года.

Олег Басилашвили и Эдуард Артемьев дистанционно присоединятся к эфиру и расскажут о себе и своих семьях в военные годы. Песни и стихи военных лет в исполнении Лизы Боярской, Светланы Крючковой, Льва Лещенко и других любимых артистов в этот день также прозвучат по видеосвязи. Кроме этого, военные песни исполнят и сотрудники телеканала.

Несмотря на перенос массовых мероприятий, праздник придет в каждый дом – 9 мая состоится традиционный праздничный салют, который в этом году лучше смотреть в прямом эфире. Именно им Телеканал «78» завершит трансляцию телемарафона, чтобы вы могли оставаться дома и в этот день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Петербургские суды объявили режим работы с 12 мая
Полицейские Санкт-Петербурга накануне Дня Победы поздравили ветеранов выездными оркестрами
Майские грозы и ливни придут в Санкт-Петербург в начале новой недели
Ремонт ограничит проезд по Мурманскому шоссе на полтора месяца
Мосты не будут разводиться в ночь с 9 на 10 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
Погода на 9 мая 2020 года в Ленинградской области: Будет 17-градусная жара
Машины скорой помощи встали в длинную очередь у Госпиталя для ветеранов войн
Сотрудники Боткинской больницы приняли участие в акции "Бессмертный полк" в онлайн-режиме
Ветеранам вручили сертификаты на приобретение жилья в Санкт-Петербурге
Памятнику студентам и преподавателям ЛЭТИ, погибшим в годы войны, возложили цветы по просьбе ветеранов
Комздрав Петербурга рассказал о четырех умерших от коронавируса пациентах
В больнице Петра Великого от внебольничной пневмонии умер мужчина
Массовое захоронение советских военнопленных времен Великой Отечественной войны нашли в Ленинградской области
Третья медсестра НИИ Джанелидзе умерла во время пандемии коронавируса
Мужчина изнасиловал школьницу в Санкт-Петербурге, познакомившись с ней в соцсети
В 35 населенных пунктах Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 8 мая 2020 года держит антирекорд
Женщину похитили и держали взаперти, чтобы отнять у нее квартиру в Санкт-Петербурге
Общественный транспорт в Санкт-Петербурге 9 мая 2020 года будет работать по графику выходного дня
У памятной таблички на Невском проспекте прошло возложение цветов
Александр Беглов возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге
Со скульптур Летнего сада сняли зимние футляры
Волонтеры высадили цветы под окнами ветеранов в Ленинградской области
В метро Петербурга рассказали, как будут работать после 12 мая
Новые выплаты медикам, работающим с коронавирусом, установили в Ленинградской области 8 мая 2020 года
Водитель избил инспектора ДПС во время проверки его документов в Санкт-Петербурге
Петербургская студентка завоевала золотую медаль по автомобилестроению
В честь Дня Победы дважды зажгут Ростральные колонны
Пьяный водитель на «Ягуаре» устроил гонку от полиции в Санкт-Петербурге