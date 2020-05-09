2020-05-09T09:53:54+03:00
Общество

Расписание электричек в Финляндском направлении изменится с 12 по 22 мая

Это связано с ремонтом железнодорожных путей
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Расписание пригородных поездов в Финляндском направлении изменится с 12 мая.Расписание пригородных поездов в Финляндском направлении изменится с 12 мая.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Некоторые пригородные поезда на Финляндском направлении ждут изменения в расписании с 12 по 22 мая. Связано это с тем, что на железной дороге будет проходить ремонт. Об этом предупреждает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Так, изменения затронут больше десятка электричек. На некоторых участках направления они не будут курсировать вообще, а где-то пригородные поезда будут отправляться в другое время. Изменения коснулись электричек с Финляндского вокзала Петербурга.

Не будут курсировать электрички:

12 мая: № 6913 на участке Мельничный Ручей – Невская Дубровка и № 6924 в обратном направлении.

12, 13, 20 и 21 мая: № 6823 на участке Санкт-Петербург Финляндский – Ладожское Озеро и .№ 6830 обратно.

12, 15, 19 и 22 мая: № 7525 на участке Санкт-Петербург Финляндский – Сосново и № 7532 обратно.

18, 20 и 21 мая: № 6529 на участке Санкт-Петербург Финляндский – Сосново и № 6544 в обратном направлении;

№ 6537 на участке Девяткино – Васкелово и № 6540 на участке Васкелово – Девяткино;

19, 20 и 21 мая: № 6521 на участке Сосново – Кузнечное.

Изменения в расписании электричек:

12 мая: № 6832 Ладожское Озеро (отправление в 15:05) - Санкт-Петербург Финляндский (прибытие в 16:25);

19, 20 и 21 мая: № 6521 Санкт-Петербург Финляндский (09:28) – Сосново (11:04);

18 мая: № 6539 Санкт-Петербург Финляндский (14:41) – Сосново (16:19);

15 и 22 мая: № 6540 Васкелово (16:12) - Санкт-Петербург Финляндский (17:30).

Продлится маршрут на участке Сосново - Кузнечное:

19, 20 и 21 мая: № 6539 Санкт-Петербург Финляндский (14:09) – Кузнечное (17:26).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Военно-морской парад World of Warships в честь 75-й годовщины Победы прошел онлайн
В этом году весь мир отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. Однако ситуация с пандемией изменила жизнь россиян, и проведение традиционного Парада Победы на Красной Площади перенесено
Новости 24
Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем Победы
Бизнесмен из Петербурга пришел в полицию с повинной, что коленом задушил любимую
Умерла 100-летняя доцент Санкт-Петербургской консерватории Анна Биркенгоф
На коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки обследовали 12,5 тысяч человек
Воздушный парад начался в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы
На крейсере «Аврора» военный оркестр начал петь военные песни
Зажгли огонь на Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы
Теплая погода до 16 градусов ждет жителей Санкт-Петербурга в День Победы
Больше 100 экипажей ЗВО пролетят с фотографиями ветеранов в «Воздушном Бессмертном полку»
Александр Беглов поздравил жителей Санкт-Петербурга с Днем Победы
Александр Беглов объяснил удаление некоторых комментариев петербуржцев на его странице «Вконтакте»
Больного тюлененка выбросило на берег в Приморске
Скелет без черепа, рук и одной стопы нашли в садоводстве под Тосно
Два мотоциклиста разбились в страшных ДТП за один вечер в Ленобласти
Неадекватная женщина выкинула кастрюли и стул с балкона на машины в Кудрово
Волонтеры спасли дрожащую кошку, застрявшую за обувным ларьком в Саперном переулке