2020-05-09T09:53:54+03:00
Общество

«Мой младшей дочери страшно - сначала у нее умер папа, а теперь заболела мама»: медсестра из НИИ Джанелидзе рассказала о своем заражении коронавирусом

За несколько дней до этого Антонина Седова написала открытое письмо президенту, в котором рассказала о том, что в НИИ не хватает средств индивидуальной защиты
Сергей ВОЛЧКОВ
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По официальным данным в НИИ Джанелидзе всего за месяца коронавирусом заразилось больше ста сотрудников.По официальным данным в НИИ Джанелидзе всего за месяца коронавирусом заразилось больше ста сотрудников.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Медсестра петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Антонина Седова — одна из многих специалистов, пострадавших от коронавируса из-за отсутствия в больницах средств защиты: респираторов, экранов и противочумных костюмов. 30 апреля она написала открытое письмо президенту с просьбой как-то повлиять на ситуацию. А уже буквально через несколько дней заразилась коронавирусом сама.

- Извините, я не могу говорить по телефону, - написала нам Антонина Седова, медсестра НИИ Джанелидзе. - Я вообще почти не разговариваю — голос сел. Есть небольшая одышка. Пока лечусь дома, врачи говорят «станет хуже — вызывайте скорую». Ну а что они еще могут сделать?

По словам сотрудников, вспышка заболеваемости в НИИ Джанелидзе началась из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. Фото: Анна СУХОДОЕВА

По словам сотрудников, вспышка заболеваемости в НИИ Джанелидзе началась из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.Фото: Анна СУХОДОЕВА

Буквально на следующий день после нашего разговора стало ясно, что «врачи», консультировавшие Антонину, как в воду глядели: самочувствие действительно ухудшилось, и из дома ее перевели в инфекционный стационар на базе Кировской больницы в Ленобласти. Так нелегко далась нашей собеседнице работа в НИИ Джанелидзе во время локальной вспышки заболеваемости коронавирусом.

- Я работала младшей медицинской сестрой по уходу за больными в септической реанимации, - рассказывает женщина. - Там и без коронавируса всякой заразы хватало... а из средств защиты были только одноразовые маски, перчатки и такие же одноразовые халаты или передники. В какой-то момент кто-то из врачей заразился от пациента. А потом пошла цепная реакция — врачи и медперсонал начали заражать уже друг друга.

Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, Антонина даже написала открытое письмо президенту, где подробно рассказала о том, что творится в больнице. Женщина настаивала: она не требует денег и не отказывается выполнять свою работу. Единственное, что ей нужно: чтобы медиков обеспечили средствами защиты или объявили в больнице карантин. Но активная позиция, к несчастью, никак не помогла: буквально через несколько дней после того, как обращение появилось в сети, новый коронавирус нашли уже у самой Антонины. Как именно она заразилась, петербурженка даже представить не может. По ее словам, в НИИ все находились и работали вперемешку, поэтому инфекция могла передаться от кого угодно - как от кого-то из больных, так и от кого-то из коллег.

От коронавируса в НИИ Джанелидзе уже умерло несколько сотрудников. Их портреты появились на петербургской "аллее памяти". Фото: Артем КИЛЬКИН

От коронавируса в НИИ Джанелидзе уже умерло несколько сотрудников. Их портреты появились на петербургской "аллее памяти".Фото: Артем КИЛЬКИН

- Это очень страшно, - признается женщина. - У нас у всех родные, близкие, никто не хочет принести этот вирус домой! У меня у самой мама, папа, два брата. Три дочери. Две уже взрослые, а третьей всего шесть лет. Ей приходится, наверное, тяжелее всех: два года назад умер ее папа, мой муж, а теперь еще и мама заболела.

Сейчас ситуация со средствами индивидуальной защиты в НИИ изменилась к лучшему. Однако утраченных медиками и медперсоналом здоровья (а в некоторых случаях и жизни) вернуть уже никому не удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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