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«Обняла и расплакалась»: Девочка два месяца была разлучена с мамой из-за закрытия границ России и Финляндии

На нейтральной территории пограничники двух стран провели «спецоперацию» по воссоединению семьи
Роман ЛЯЛИН
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Первое селфи после долгой разлуки Фото: предоставлено ЕкатеринойПервое селфи после долгой разлуки Фото: предоставлено Екатериной
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Семья Екатерины Родионовой за последние два месяца пережила настоящую мировую драму, закончившуюся хэппи-эндом. Жительница Карелии Екатерина уехала в Финляндию для учебы в колледже. Но перевозить свою двухлетнюю дочь вслед за собой заботливая мама не решилась. Екатерина захотела сначала подготовить все для жизни ребенка в новой квартире. И пока Родионова обустраивала семейное гнездышко и готовила документы для перевозки дочери, границы между двумя странами захлопнулись на замок. Екатерина осталась в Финляндии, а маленькая Кристина – в России с бабушкой.

- Я последний раз видела свою дочку 8 марта, - рассказала «КП-Петербург» Екатерина. – Разрешение на перевозку дочки в другую страну получили лишь 25 марта. Но к тому моменту границы закрылись.

Для двухлетней малышки разлука с мамой стала настоящим испытанием. Единственным способом увидеться для семьи стали видеозвонки.

Вся семья воссоединилась Фото: предоставлено Екатериной

Вся семья воссоединилась Фото: предоставлено Екатериной

- Дочка говорила: «Мама, приезжай ко мне скорее». Мне приходилось объяснять, что мама не может, - вздыхает Екатерина. - Но она не понимала, говорила: «Все равно приезжай. Я тебя «любу»!». Она сильно расстраивалась, что не может обнять меня.

Первым делом Екатерина обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Карелии Геннадию Сараеву. Рассказала, что ребенок страдает из-за разлуки. Геннадий Сараев взялся помочь и обратился с проблемой к российскому детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Так 29 апреля правительство выпустило новый документ о том, что граждане России единожды могут покинуть страну. Оставалась одна загвоздка – как двухлетней девочке одной пересечь границу? И вскоре пограничники нашли выход.

- Мы с моей мамой договорились встретиться прямо на границе, - улыбается Екатерина - Финские пограничники проводили меня до нейтральной территории и остались на своей стороне. А я поехала на российский паспортный контроль. Там меня уже ждала моя мама с дочкой. Кристина, увидев меня, сразу развела руки для объятий и крикнула: «Мама!», побежала мне на встречу. Тут я уже не смогла сдержать слез.

Екатерина с дочкой доехали до дома и обнимались еще несколько часов. Кристина была на седьмом небе от счастья и теперь не отпускает от себя маму ни на шаг.

- Я тут в Финляндии уже успела устроиться на работу от своей учебы. Но разлука была невыносима и я уже хотела бросить все и уехать в Россию, - признается Екатерина. – Я не знала, что мне делать. Меня успокаивали все родственники. Но как двухлетнему ребенку можно объяснить, почему она не может увидеть свою маму? У меня было мало надежды, что границу откроют. Вирус распространяется быстро. Поэтому я не находила себе места. К счастью, все сложилось очень удачно. И теперь наша семья воссоединилась!

ИСТОЧНИК KP.RU

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