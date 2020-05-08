2020-05-08T16:22:36+03:00
Общество

Не санаторий: Прокуратура начала проверку условий пациентов, лежащих в «Ленэкспо»

В Комитете по здравоохранению ответили, что минимальные потребности людям обеспечены
Петр КИБЕР
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Прокуратура начала проверку после жалобы пациентки на условия в "Ленэкспо". Фото: пресс-служба правительства СПбПрокуратура начала проверку после жалобы пациентки на условия в "Ленэкспо". Фото: пресс-служба правительства СПб
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Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку условий, в которых находятся лежащие во временном госпитале в «Ленэкспо» больные. На некоторый дискомфорт пожаловалась одна из находящихся там петербурженок. Дескать, палат отдельных нет, и даже шторками личные места не разграничены, а туалет и душ вовсе общий. Дело дошло до СМИ, а потом и до прокуратуры.

- Прокуратура организовала проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания в госпитале в «Ленэкспо», - сообщает пресс-служба ведомства, которое обещает принять «исчерпывающие меры», если нарушения найдутся.

Ответил на претензии пациентки и городской комитет по здравоохранению. Здесь заявили, что здесь не отель, но минимальные потребности они обеспечивают.

- Конечно, условия размещения отличаются от санаторных, но пациенты имеют спальное место, обеспечены качественным питанием и круглосуточным медицинским наблюдением, - говорится в сообщении Комздрава.

Временный госпиталь рассчитан примерно на тысячу человек. Фото: пресс-служба правительства СПб

Временный госпиталь рассчитан примерно на тысячу человек. Фото: пресс-служба правительства СПб

Претензии, что в «Ленэкспо» лежат пациенты психиатрических клиник города в комитете также отвергли. А вот с тем, что попасть в госпиталь могут люди и без подтвержденного коронавируса, чиновники согласились.

- Нахождение в «Ленэкспо» пациентов с подтвержденной и неподтвержденной коронавирусной инфекцией объясняется тем, что все больные с пневмониями рассматриваются как COVID- положительные. Лабораторные тесты не обладают 100%-ой чувствительностью. Диагноз зачастую ставится по данным компьютерной томографии и общей клинической картине. Выписка пациентов домой происходит только после получения двух отрицательных результатов анализов, - заявили в Комздраве.

Сюда привозят людей с легкой формой коронавируса, которые не могут лечиться в домашних условиях. Тяжелые пациенты в «Ленэкспо» не попадают.

Напомним, что временный госпиталь в одном из выставочных павильонов рассчитан примерно на тысячу мест. Также здесь обустроены 64 санузла и 80 душевых. Часть площади отведена под хранение и обеззараживание белья

Напомним, что всего, с учетом «Ленэкспо», в Петербурге развернуты 5833 койки. На 8 мая в городе зафиксировано 4920 больных в активной стадии коронавируса..

ИСТОЧНИК KP.RU

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