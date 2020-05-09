УК «Резиденс» организовали благотворительную акцию в помощь нуждающимся

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне собственник и генеральный директор консалтинговой компании УК «Резиденс» Эмад Салех решил поддержать ветеранов, инвалидов, одиноких пенсионеров и других петербуржцев, оказавшихся в сложной ситуации и вынужденных оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

За счет средств УК «Резиденс» были собраны 600 продуктовых наборов, в которые вошли: крупы, макароны, консервы, растительное масло, сахар, колбасы, красная икра, конфеты.

Фото предоставлено ООО «УК «Резиденс».

Пайки передадут в Комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСОН), а потом вручат пенсионерам.

- Мы видим, что сейчас многие компании и предприниматели оказывают помощь нуждающимся, и эти благородные поступки нас вдохновляют, - отметил заместитель генерального директора УК «Резиденс» Алексей Каёкин. - Люди во всем мире столкнулись с серьезной проблемой, которая заставила всех изменить привычный образ жизни. Объединяя усилия и помогая окружающим, мы быстрее справимся с общей угрозой. Нам очень жаль, что в день 75-летия Победы мы не имеем возможности лично поздравить ветеранов. Но, я думаю, с помощью этой акции мы можем сказать им, что мы о них помним и мы им благодарны.

Алексей Валерьевич также отметил, что это не последняя благотворительная акция УК «Резиденс». В дальнейшем компания планирует продолжать оказывать посильную помощь нуждающимся.