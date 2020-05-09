2020-05-08T16:40:50+03:00
Общество

УК «Резиденс» организовали благотворительную акцию в помощь нуждающимся

Продуктовые наборы получат ветераны, одинокие пенсионеры и инвалиды
Поделиться:
УК «Резиденс» организовали благотворительную акцию в помощь нуждающимся. Фото предоставлено ООО «УК «Резиденс».УК «Резиденс» организовали благотворительную акцию в помощь нуждающимся. Фото предоставлено ООО «УК «Резиденс».
Изменить размер текста:

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне собственник и генеральный директор консалтинговой компании УК «Резиденс» Эмад Салех решил поддержать ветеранов, инвалидов, одиноких пенсионеров и других петербуржцев, оказавшихся в сложной ситуации и вынужденных оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

За счет средств УК «Резиденс» были собраны 600 продуктовых наборов, в которые вошли: крупы, макароны, консервы, растительное масло, сахар, колбасы, красная икра, конфеты.

Фото предоставлено ООО «УК «Резиденс».

Фото предоставлено ООО «УК «Резиденс».

Пайки передадут в Комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСОН), а потом вручат пенсионерам.

- Мы видим, что сейчас многие компании и предприниматели оказывают помощь нуждающимся, и эти благородные поступки нас вдохновляют, - отметил заместитель генерального директора УК «Резиденс» Алексей Каёкин. - Люди во всем мире столкнулись с серьезной проблемой, которая заставила всех изменить привычный образ жизни. Объединяя усилия и помогая окружающим, мы быстрее справимся с общей угрозой. Нам очень жаль, что в день 75-летия Победы мы не имеем возможности лично поздравить ветеранов. Но, я думаю, с помощью этой акции мы можем сказать им, что мы о них помним и мы им благодарны.

Алексей Валерьевич также отметил, что это не последняя благотворительная акция УК «Резиденс». В дальнейшем компания планирует продолжать оказывать посильную помощь нуждающимся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Военно-морской парад World of Warships в честь 75-й годовщины Победы прошел онлайн
В этом году весь мир отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. Однако ситуация с пандемией изменила жизнь россиян, и проведение традиционного Парада Победы на Красной Площади перенесено
Новости 24
На коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки обследовали 12,5 тысяч человек
Воздушный парад начался в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы
На крейсере «Аврора» военный оркестр начал петь военные песни
Зажгли огонь на Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы
Теплая погода до 16 градусов ждет жителей Санкт-Петербурга в День Победы
Больше 100 экипажей ЗВО пролетят с фотографиями ветеранов в «Воздушном Бессмертном полку»
Александр Беглов поздравил жителей Санкт-Петербурга с Днем Победы
Александр Беглов объяснил удаление некоторых комментариев петербуржцев на его странице «Вконтакте»
Больного тюлененка выбросило на берег в Приморске
Скелет без черепа, рук и одной стопы нашли в садоводстве под Тосно
Два мотоциклиста разбились в страшных ДТП за один вечер в Ленобласти
Неадекватная женщина выкинула кастрюли и стул с балкона на машины в Кудрово
Волонтеры спасли дрожащую кошку, застрявшую за обувным ларьком в Саперном переулке