Расслабляться рано: вирусолог объяснил, когда наступит плато заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге

Несмотря на то, что в России в целом и в Санкт-Петербурге в частности в последнее время каждый день находят примерно одинаковое количество новых зараженных коронавирусом, о выходе на «плато заболеваемости» говорить пока рано. Об этом «Комсомолке» сегодня, 8 мая, рассказал вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров.

- «Плато» - это, если говорить совсем просто, ситуация, когда количество заболевших за сутки равняется количеству выздоровевших, - объясняет ученый. - Такого, к сожалению, пока не наблюдается нигде — ни в Москве, ни в Московской области, ни, насколько я понимаю, в Санкт-Петербурге.

Действительно: согласно официальной статистике, в Северной столице на 6 566 инфицированных с начала эпидемии приходится 1 597 выздоровевших. И хотя этот показатель постепенно растет, рассчитывать на то, что кривая заболеваемости в скором времени пойдет «на слом», не стоит: так, за минувшие сутки стены городских больниц покинули 45 человек, а заразились 375.

Несмотря на то, что выход из режима самоизоляции у нас по-прежнему намечен на 12 мая, вирусологи уверены, что карантинные запреты продлят.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Что же касается общих показателей, которые у нас в последнее время держатся плюс-минус на одном и то же уровне, то это обусловлено, на мой взгляд, в первую очередь работой по выявляемости, - констатирует Контаров. - Другими словами, у нас есть определенное количество лабораторий, эти лаборатории в сутки могут делать определенное количество анализов. Будет больше лабораторий — значит, увеличится и суточный прирост.

Напомним: несколько дней назад Россия вступила в десятую неделю эпидемии коронавируса. И хотя официально выход из режима самоизоляции для большинства регионов по-прежнему намечен на ближайший вторник, 12 мая, ученые и аналитики дают нерадостный прогноз: по их словам, текущая обстановка располагает к тому, что карантин, скорее всего, продлят как минимум до конца месяца.