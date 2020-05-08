2020-05-08T18:07:22+03:00
Общество

Расслабляться рано: вирусолог объяснил, когда наступит плато заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге

Несмотря на то, что в последнее время количество новых заболевших держится примерно на одном уровне, до спада эпидемии в Санкт-Петербурге еще далеко
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Несмотря на то, что уровень заболеваемости, в целом, стабилизировался, говорить о выходе на плато еще рано.Несмотря на то, что уровень заболеваемости, в целом, стабилизировался, говорить о выходе на плато еще рано.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что в России в целом и в Санкт-Петербурге в частности в последнее время каждый день находят примерно одинаковое количество новых зараженных коронавирусом, о выходе на «плато заболеваемости» говорить пока рано. Об этом «Комсомолке» сегодня, 8 мая, рассказал вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров.

- «Плато» - это, если говорить совсем просто, ситуация, когда количество заболевших за сутки равняется количеству выздоровевших, - объясняет ученый. - Такого, к сожалению, пока не наблюдается нигде — ни в Москве, ни в Московской области, ни, насколько я понимаю, в Санкт-Петербурге.

Действительно: согласно официальной статистике, в Северной столице на 6 566 инфицированных с начала эпидемии приходится 1 597 выздоровевших. И хотя этот показатель постепенно растет, рассчитывать на то, что кривая заболеваемости в скором времени пойдет «на слом», не стоит: так, за минувшие сутки стены городских больниц покинули 45 человек, а заразились 375.

Несмотря на то, что выход из режима самоизоляции у нас по-прежнему намечен на 12 мая, вирусологи уверены, что карантинные запреты продлят. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что выход из режима самоизоляции у нас по-прежнему намечен на 12 мая, вирусологи уверены, что карантинные запреты продлят.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Что же касается общих показателей, которые у нас в последнее время держатся плюс-минус на одном и то же уровне, то это обусловлено, на мой взгляд, в первую очередь работой по выявляемости, - констатирует Контаров. - Другими словами, у нас есть определенное количество лабораторий, эти лаборатории в сутки могут делать определенное количество анализов. Будет больше лабораторий — значит, увеличится и суточный прирост.

Напомним: несколько дней назад Россия вступила в десятую неделю эпидемии коронавируса. И хотя официально выход из режима самоизоляции для большинства регионов по-прежнему намечен на ближайший вторник, 12 мая, ученые и аналитики дают нерадостный прогноз: по их словам, текущая обстановка располагает к тому, что карантин, скорее всего, продлят как минимум до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мой младшей дочери страшно - сначала у нее умер папа, а теперь заболела мама»: медсестра из НИИ Джанелидзе рассказала о своем заражении коронавирусом
За несколько дней до этого Антонина Седова написала открытое письмо президенту, в котором рассказала о том, что в НИИ не хватает средств индивидуальной защиты
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), Владимиру Мамонтову довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
Новости 24