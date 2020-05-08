Врач-гинеколог НИИ имени Джанелидзе умерла в Петербурге

Еще одна смерть медработника во время пандемии коронавируса произошла в Санкт-Петербурге. Профсоюз и Совет медсестер НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в соцсетях сообщает о гибели врача-гинеколога клиники.

- Светлая память Ларисе Михайловне, врачу 1-го гинекологического отделения, - говорится в сообщении в группе «ВКонтакте».

Причины смерти медика не указываются, однако известно, что ранее в НИИ имени Джанелидзе была вспышка коронавируса среди персонала.

Ранее уже были официально подтверждены смерти двух медсестер от коронасирусной инфекции. Утром 8 мая стало известно о гибели еще одной медсестры, работавшей в травматологии института скорой помощи, а вечером пятницы появилось сообщение о том, что умерла и врач гинекологического отделения. Смерть сотрудников «Комсомольской правде» подтвердил главврач НИИ им. Джанелидзе Антон Повзун.

О смерти врача сообщает профсоюз сотрудников НИИ Джанелидзе. Фото: vk.com/club104142598

- Да, подтверждаю смерть врача-гинеколога Ларисы Веселаго и медсестры Татьяны Авдониной, - сообщил главврач.

При этом, по словам Антона Повзуна, смерть Татьяны Авдониной наступила не сегодня, а немногим ранее.

При этом причины летального исхода из-за врачебной тайны озвучены быть не могут.

Таким образом, за время пандемии коронавируса в НИИ имени Джанелидзе скончались уже четыре медика. Их имена внесены в неофициальный «Список памяти», который в интернете ведут другие врачи.

А всего в Санкт-Петербурге от коронавируса или с подозрением на него умерли 15 врачей и медсестер.