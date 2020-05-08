Российские звезды вместе с пользователями Сети создали клип ко Дню Победы

Российские знаменитости и пользователи Сети создали совместный клип ко Дню Победы.К 75-летию Победы российский боец Сергей Харитонов, певец Владимир Левкин, известные люди искусства, блогеры и дети поддержали трогательный челлендж. Его участники зачитали строки стихотворения поэтессы из Екатеринбурга, посвященные павшим воинам.

К 75-летию Победы российский боец Сергей Харитонов, певец Владимир Левкин, известные люди искусства, блогеры и дети поддержали трогательный челлендж. Его участники зачитали строки стихотворения поэтессы из Екатеринбурга, посвященные павшим воинам.

Инклюзивная благотворительная организации «Время» и информационный проект «С чего начинается Родина» провели народный челлендж. Его поддержали певец Владимир Левкин с дочкой Никой; актер и певец, победитель шоу «Голос» Петр Захаров; исполнитель Константин Ермаков, чемпион России по кикбоксингу и рукопашному бою Сергей Харитонов; латвийская певица Лиене Грейфане, юный блогер Полина Айнутдинова, певец Герман Грач, певица Наталия Иванова, шоумен Степан Меньшиков, молдавский исполнитель Максим Завидия и даже BABA YAGA.

Фото предоставлено пресс службой организации Время.

Участники проекта прочитали строки из стихотворения «Солдаты» поэтессы с ОВЗ Ксении Оевской- Штейнгаус, обращенные к погибшим в Великой Отечественной войне:

… Спите спокойно,

Не помня о боли.

Вас не коснуться крылья войны.

Спите спокойно,

Пусть белые голуби

Вам принесут разноцветные сны…

Автор слов, Ксения Оевская – Штейнгаус, призывает помнить с честью и достоинством тех героев, которые подарили нам мир и свободу. Ксения поздравляет пользователей с праздником: «Поздравляю вас с Днём Победы и желаю, чтобы над головой всегда было мирное небо, а каждый следующий день дарил счастье, улыбки и звонкий смех детей!».

Фото предоставлено пресс службой организации Время.

- Этот проект объединил артистов, спортсменов, общественных деятелей, детей и простых людей, тем самым показав, что мы едины. И эта Победа всегда должна быть в сердце каждого из нас, - подчеркнула организатор проекта Екатерина Каледа.