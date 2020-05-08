«Герофарм» вернет граждан России и СНГ, застрявших в Венесуэле, на Родину

Рано утро 8 мая зафрахтованный компанией «Герофарм» Boeing 767-300 вылетел из Москвы в Каракас. Петербургская фармацевтическая компания доставит очередную партию жизненно важных препаратов инсулина в Венесуэлу и на обратном пути поможет гражданам Российской Федерации и стран СНГ вернуться на Родину. Среди пассажиров самолета туристы, граждане, длительное время проживающие в Венесуэле, и сотрудники российских компаний, находившиеся в стране в связи с необходимостью выполнения служебных обязанностей.

- Когда мы получили запрос от Посольства Российской Федерации в Венесуэле рассмотреть возможность забрать на обратном пути наших соотечественников, мы просто не могли не откликнуться – русские своих не бросают! – заявил П.П. Родионов, генеральный директор «Герофарм». – Сейчас у каждого должна быть возможность быть дома. И мы рады, что смогли подарить ее соотечественникам!

Фото предоставлено компанией «Герофарм».

Возврат граждан из Венесуэлы

Обратный рейс вылетит из аэропорта в Каракасе 9 мая. В полетном списке 77 граждан России, 10 граждан Беларуси и один гражданин Украины.

Посадка на борт в Каракасе гарантирована «Герофарм», основные расходы за фрахт борта Каракас-Москва компания взяла на себя. Каждый пассажир получит билет на рейс бесплатно.

- «Герофарм» совместно с венесуэльскими партнерами реализует очень важный проект – поставляет в Венесуэлу жизненно необходимые препараты инсулина, - отметил С.М. Мелик-Багдасаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Венесуэле. - Кроме того, отечественный экономоператор показал себя способным эффективно решать и другие неординарные задачи, пусть и не связанные напрямую с его деятельностью. Самой высокой оценки заслуживает предложение руководства компании оказать содействие в отправке в Россию наших граждан, лишенных возможности из-за ограничения международного воздушного сообщения в условиях пандемии коронавируса самостоятельно возвратиться на Родину.

Фото предоставлено компанией «Герофарм».

Доставка инсулина

«Герофарм» – единственный поставщик инсулинов в Венесуэле. Партия, которая включает генно-инженерные инсулины человека короткой и средней продолжительности действия, составила почти 500 000 упаковок. Этого достаточно, чтобы обеспечить полную потребность страны, более чем 400 тысяч пациентов с сахарным диабетом, на месяц.

Компания осуществляет регулярные поставки в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве с Правительством Венесуэлы, подписанного на полях Петербургского международного экономического форума в 2019 году генеральным директором «Герофарм» П.П.Родионовым и Вице-Президентом Венесуэлы по экономическим вопросам Тареком Эль Айссами.