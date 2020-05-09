2020-05-08T19:42:25+03:00
Общество

«Ответ проклятому «ковиду»: ансамбль Дома офицеров Западного военного округа снял «антивирусный» клип на песню из «Неуловимых мстителей»

Видеоряд артисты стилизовали под старые военные хроники [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Клип специально стилизовали под старые видеозаписи - с шумами и рябью. Фото: скриншот видеоКлип специально стилизовали под старые видеозаписи - с шумами и рябью. Фото: скриншот видео
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Творческий коллектив Дома офицеров Западного военного округа снял шуточное видео на тему, от которой в последнее время уже не знаешь, куда деваться. Речь, разумеется о коронавирусе — музыканты и актеры решили дать ему «бой», перепев знаменитую композицию «Погоня» из фильма «Неуловимые мстители».

- Во-первых, к выбору песни располагает сама история Дома офицеров, который в Советское время был известен как Дом Красной армии, - рассказывает художественный руководитель Дома офицеров ЗВО, Заслуженная артистка России Ирина Смолина. - И тема Гражданской войны отражена в нем достаточно ярко: в музее войсковой истории, например, есть отдельный большой зал, посвященный этому периоду. Поэтому когда мы стали рассуждать о том, какой ответ проклятому «ковиду» мы можем дать, музыка Френкеля пришла на ум сама собой. Ну а дальше — дело техники.

Сами авторы призывают не относиться к их творчеству слишком серьезно - по их словам, это лишь повод посмеяться и отдохнуть от негатива. Фото: скриншот видео

Сами авторы призывают не относиться к их творчеству слишком серьезно - по их словам, это лишь повод посмеяться и отдохнуть от негатива. Фото: скриншот видео

Всего в съемках клипа приняло участие 11 человек — шесть музыкантов и артисты вместе с художественным руководителем и режиссером. Музыканты записывали свои партии отдельно, на обычные телефоны. С артистами же, учитывая современные реалии, пришлось работать, соблюдая социальную дистанцию и в «масочно-перчаточном» режиме.

- В итоге получилась такая вот немного озорная, немного шутливая вещь, - смеется . - По-моему, это правильно. Мы все уже сходим с ума от самоизоляции, от постоянного нагнетания обстановки в новостях. А если мы можем взглянуть на ситуацию с юмором, оценить ее немного с другого угла — значит, мы уже победили. Но это, конечно, мое личное мнение.

Отметим, что это уже не первый творческий удар по заморской инфекции: ранее ансамбль песни и пляски Западного военного округа представил клипы на песни «Непокоренный» Валерия Кипелова и UNO группы Little Big.

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"Антивирусный" клип на песню "Погоня" от ансамбля Дома офицеров Западного военного округа
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ИСТОЧНИК KP.RU

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