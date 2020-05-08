Каток с возможностью гостиницы: Что строят на Румболовских высотах

Война в преддверии 75-летия Победы разгорелась в Ленобласти за одну из главных военных святынь – Румболовскую гору. Официально, вся гора, покрытая одноименным парком, – это не памятник. Но она усыпана отдельными мемориалами. Есть среди них и федеральный памятник «Румболовская гора», объединяющий в себе лист дуба, лист лавра и желудь – символы жизни и славы. Он вместе с другими мемориалами входит в Зеленый пояс Славы Ленинграда, – объект всемирного наследия, объединяющий в себя мемориалы вместе с окружающей их зеленью.

Парк делит пополам Дорога жизни: мемориал «Румболовская гора» – по одну сторону, братская могила и легендарная «полуторка» – по другую. За годы памятники войны, стоящие во второй половине парка, обрели соседей в виде мемориала ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, памятника героям Афганистана и «Сада памяти» погибшим над Синаем. Сейчас, согласно Генплану, вторая половина номинально и не парк вовсе, а рекреационная зона. В отличие от первой, она не вхожа в особо охраняемые территории местного значения. Местные называют ее Песчанкой за «лысую» верхушку.

– Это единственное место в черте города с сохранившейся естественной природой, – говорят жители Всеволожска. – Летом здесь цветут луговые цветы, полно насекомых и птиц. А зимой все катаются с горы на лыжах и санках.

КАТОК С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГОСТИНИЦЫ

Немудрено, что новость о застройке Песчанки горожане восприняли с опаской. Муниципальные власти, для которых Песчанка лишь «пустующая территория» площадью 115 тысяч квадратных метров, решили возвести здесь крытую ледовую арену. Казалось бы, дело благое. Вот только в российских реалиях спортивные объекты нередко превращаются в тыкву. Или в апарт-отель с торговыми площадями.

12-миллионный госзаказ от муниципальных властей на разработку проектной и рабочей документации для строительства крытого катка с искусственным льдом, трибунами на 250 зрителей и буфетом на 30 едоков опубликовали в марте 2019 года. По задумке, пропускная способность арены во время тренировок и соревнований должна была составлять 50 спортсменов, при свободном катании – 120 человек в смену. За разработку взялась компания «Портал плюс».

А местные взялись за сбор подписей против застройки Песчанки. Защиту Румболовских высот возглавила Светлана Гарифуллина – кандидат во всеволожские мундепы 2019 года.

Противники строительства собирали подписи, но это ничего не дало. Фото: Сообщество «Спасем Румболовские высоты!» во «ВКонтакте»

– Неожиданно звучат голоса противников строительства Ледовой арены, – высказывался в соцсетях глава администрации Всеволожского муниципального района Андрей Низовский. – Главный аргумент – «вековые березы», которые придется срубить. Если честно, то на огромном пустыре березу я увидел только одну. А если арена будет построена, то вокруг территория будет благоустраиваться. Со временем Песчанка станет одним из самых престижных мест для жизни в городе.

Вскоре подписи стали собирать не только против строительства арены, но и за. К июлю в ситуацию вмешался губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. На его вопросы Комитет по спорту ответил, что «никакой вырубки не предусматривается», а район – что «каток идеально вписывается в ландшафт... с возможностью возведения гостиницы».

Позже муниципалы уточнили, что гостиница – «для спортсменов», что она – лишь задумка, и то если инвестор найдется. Но котельную и еще один съезд запроектировали.

... И СЛОЕМ БРУСЧАТКИ

В августе Всеволожск объявили столицей Ленобласти в 2020 году, а значит, он должен принять у себя День рождения региона. И вслед за непостроенной ледовой ареной последовало благоустройство всей Песчанки. Всю осень власти выбирали лучший эскиз будущего парка с крытым катком. Тем временем проект самой арены – с трехэтажной административно-бытовой частью и четырьмя спортивными залами (для гимнастики, хореографии, силовой подготовки и общей физподготовки) – отправился на госэкспертизу.

Эскиз благоустроенного парка. Фото: Администрация Всеволожского муниципального района

В феврале муниципальные власти с радостью сообщили, что в ледовой арене откроют региональный центр школьного спорта, заточенный под фигурное катание, ледовый балет и хоккей. Появление спортивного центра скрепили трехсторонним соглашением между Всеволожском, Ленобластью и Всероссийской федерацией школьного спорта в лице олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Ирины Родниной.

Уже в апреле опубликовали пул из трех госзаказов на благоустройство Румболовского парка (его неподохранной половины), за которое готовы заплатить 373 миллиона рублей. В 10 миллионов обойдется система видеонаблюдения, в почти шесть – аудиотрансляция. Эти заказы выполнил компания «Разработка и внедрение инженерных систем».

А вот третий контракт, на 347 миллионов рублей, еще не разыграли. Он включает в себя благоустройство окружения будущей ледовой арены: инсталляцию «Я люблю Всеволожск», уличный амфитеатр, площадки для мероприятий и ярмарок, скейт-парк и палм-трек, а также пять площадок под автопарковки в сумме на 78 мест, в том числе вип-парковку с отдельным лестничным спуском. На все про все дается пять месяцев с момента заключения контракта.

План благоустроенного парка. Фото: Конкурсная документация

Любопытно, что прежде, чем объявили конкурсы, на Песчанку уже «пригнали тяжелую технику» и, судя по сделанным местными кадрам, стали рубить деревья. Эти работы проводят в рамках другого госконтракта на благоустройство... того же самого участка, который в будущем займет ледовая арена.

План площадки для Дня города. Фото: Конкурсная документация

За 36 миллионов рублей и 90 дней компания «Интериор декор» должна подготовить здесь площадку для празднования Дня Ленобласти. Участок огородят и замостят брусчаткой. Планируется ли разбирать брусчатку или сооружать каток поверх нее, неизвестно: конкурс на строительство самой арены, обещанное в 2020-2021 годах, еще не объявлен. Впрочем, будущий спортивный объект уже начали присоединять к электросетям, на это выделили еще 30 миллионов рублей.