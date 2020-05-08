«Заразиться не боимся, на все воля Божья»: В Петербурге создан «спецотряд» священников, которые причащают и крестят больных коронавирусом

В Санкт-Петербурге сформировали «специальный отряд» священников, которые будут проводить таинства с зараженными коронавирусом больными. Служителям церкви предстоит посещать пациентов в больнице или навещать их дома. Батюшки уже прошли специальную подготовку в Детской больнице № 2 Святой Марии Магдалины, где их научили, как работать с такими прихожанами. Отцов проинструктировали, как правильно надевать специальные костюмы и дезинфицировать свои вещи. «КП-Петербург» узнала у одного из обученных священников, как проходят такие встречи, опасаются ли служители церкви коронавируса и почему пациенты в них так нуждаются.

Все священники, которые работают с заболевшими коронавирусом горожанами, служат в Отделе по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. Эти служители церкви и раньше работали с тяжелыми больными - они считаются профильными. Но с таким опасным вирусом батюшки столкнулись впервые. Одним из первых священников, отправившихся к такому больному, стал настоятель Храма Преподобномучениц Великой княгини Елизаветы и инокини Варвары на Светлановском проспекте отец Вадим Брумин.

Отеу Вадим Брумин - профильный священник Фото: предоставлено героем публикации

- Это было посещение пожилого больного на дому, - пояснил «КП-Петербург» отец Вадим Брумин. - У него легкие симптомы, коронавирус пока не подтвержден, человек ждет результат теста. До этого он постоянно посещал наш приход. Сейчас мужчина на карантине и не может никуда выйти. Поэтому он пригласил к себе своего духовника, который его причащает и исповедует на службах.

Каждому священнику уже выдали набор одноразовых защитных костюмов, маски и специальные очки. Служители церкви сетуют, что свою традиционную одежду им теперь не взять с собой. Ведь рясу не заправишь в штаны!

Священники уже прошли обучение у медиков Фото: Станислав Марченко/Петербургская митрополия

- У нас была встреча с эпидемиологами, которые нам проинструктировали, - поясняет Вадим Брумин. - Так, одноразовые костюмы спецзащиты мы надеваем непосредственно перед входом в квартиру больного. А вот очки у нас многоразовые, поэтому их всегда нужно обрабатывать антисептиком. Крест прячем под костюм, но если человек хочет его поцеловать, то не отказываем. Крест также дезинфицируется. После посещения больного костюм снимаем на лестничной площадке перед выходом на улицу. По инструкции кладем все сначала в один мешочек, потом упаковываем во второй. Утилизация идет только в инфекционной больнице. Там все складывается в специальные контейнеры.

Правда, с соблюдением дистанции у священников возникают трудности. Больной не всегда находится дома или в палате один. А таинство исповеди нарушать нельзя.

- Исповедь - это личное дело, таинство остается, - поясняет священник. - Поэтому дистанция минимально сокращается. Но мы стараемся быть не впритирку. Руку, как вы говорите, у нас не принято целовать. Целуют поручь - специальный элемент нашей одежды. Но это происходит в храме или когда нет чрезвычайной ситуации. Сейчас от этого, конечно, пришлось отказаться.

Священникам раздали специальные костюмы Фото: Станислав Марченко/Петербургская митрополия

- Если я лежу в Боткинской больнице, болею коронавирусом, у меня есть опасения за свою жизнь, можно ли мне позвать священника?

- Конечно, можно позвать. Но к каждой больнице прикреплен свой священник. У него также есть все инструкции. У нас вообще есть договоренность с некоторыми медучреждениями, что у нас будут многоразовые костюмы, как у докторов, для посещения таких заболевших пациентов в стационарах. Мы, как и медики, проходим через все зоны. Причащаем человека, исповедуем. После этого все дезинфицируем, снимаем костюм. Но при каждой больнице свой приход. Мы не ходим по разным.

- А покреститься на дому теперь можно?

- Если человек лишен возможности передвигаться, естественно, его никто не будет приносить в храм. Крестим и крестили на дому. Я больничный священник. Мы посещаем больных постоянно. Это верующие, которые не имеют возможности придти в церковь. Поэтому мы идем к ним в палату или домой. Все это стандартная процедура.

- Часто ли тяжелобольные хотят исповедаться, опасаясь за свою жизнь?

Надеть рясу под костюм священники не смогут Фото: Станислав Марченко/Петербургская митрополия

- У меня были онкобольные в предсмертной стадии. Вызывали священника, я приходил. У тяжелобольных - это одна из потребностей. Наша общая черта - мы о Боге вспоминаем, когда нам тяжело. И больным очень сложно. Представьте, лежишь много дней в палате с высокой температурой. Появление батюшки, который с любовью подойдет и утешит, - это свет в окошке. Болеющий человек часто хочет исповедаться. Вспоминает, что сделал в жизни не так. У нас у всех что-то есть такое: с кем-то поссорился, кого-то обидел. Надо чтобы человек свою совесть очищал. Ему легче будет. Это наше христианское мировосприятие построено так, что грехи провоцируют болезни. Когда наша совесть тяжелая, рождается психосоматика.

- Вы сами не боитесь заразиться?

- Не боюсь, на все воля Божья. Боюсь только за близких. Но мы все соблюдаем меры предосторожности. Ездим в машине по отдельности, например. Автомобиль – маленькое закрытое пространство. Это опасно.

Священники будут выезжать в больницы и домой к пациентам Фото: Станислав Марченко/Петербургская митрополия

- Вы сдаете тесты на коронавирус?

- Не сдаем. Это бессмысленно. Если ты чувствуешь себя нормально, нет симптоматики никакой, то зачем? Если сегодня тест отрицательный, это не значит, что он завтра не будет положительным. Тест надо проходить тогда, когда чувствуешь недомогание.

- Если я заболел и хочу позвать домой священника, куда мне звонить?

- Можно звонить в любой храм, обращаться к социальному работнику при приходе. Мы профильные священники. Батюшка - любой из нас приедет, кто свободный. И все сделает: покрестит, исповедует, причастит.