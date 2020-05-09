Партия «Родина» поздравила ленинградцев с Днем Победы

Дорогие Ленинградцы! Дорогие земляки!

День Победы – священный праздник для нашего народа. Война обожгла все семьи нашей Родины, мой дед погиб в донских степях под Сталинградом. И в День Победы я вспоминаю его, своего прадеда вспоминают и мои дети. Все мы – Дети Победы. Если бы наши великие предки не совершили этот подвиг, нас бы не было, России бы не было.

Мы, ленинградцы, особенно остро чувствуем боль от забвения прошлого и от попыток переписать историю. Ведь до того, как Красное знамя взвилось над рейхстагом, коченел в блокаде Ленинград, истекал кровью Невский пятачок. Мы должны сделать всё, чтобы не прервалась священная связь поколений. Наш долг - воспитать детей так, чтобы они были достойны памяти своих героических прадедов. Все мы – Дети Победы. Но особое место занимают люди старшего поколения – те, кто родился незадолго до Великой Отечественной войны, в её годы и сразу после. На их плечи легла нелёгкая задача восстановления страны. Они вели её к новым достижениям. Мы обязаны использовать их бесценный опыт, возрождая могущество и величие нашей Родины.