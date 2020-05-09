Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 9 мая 2020 года: смерть двух медработников и «спецотряд» священников для больных COVID-19

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 9 мая 2020 года. Итак, за минувшие сутки опасной инфекцией в городе заболели еще 375 человек.

- Общее количество людей, зараженных COVID-19 с начала пандемии, теперь составляет 6565 человек. Из этого числа выздоровели 1597 пациентов. Смертельных случаев за все время зафиксировали 48, - отметили в городском оперштабе по борьбе с коронавирусом.

К сожалению, в городе продолжают умирать медработники из клиник со вспышкой опасной инфекции. За прошедший день скончались сразу два сотрудника НИИ имени Джанилидзе: врач-гинеколог Лариса Веселаго, а также медсестра Татьяна Авдонина. Причины летального исхода из-за врачебной тайны не озвучат. В итоге от коронавируса или с подозрением на COVID-19 умерли уже 15 медработников из Петербурга. Одна из медсестер из упомянутого НИИ Джанелидзе поделилась с «КП» тем, как она заразилась коронавирусом. Раньше женщина пожаловалась президенту на то, что в клинике не хватает средств индивидуальной защиты.

В Северной столице создали «спецотряд» священников, которые причащают и крестят больных коронавирусной инфекцией. Служители церкви рассказали журналисту «Комсомолки», о чем их обычно просят зараженные пациенты, почему в тяжелом состоянии они часто обращаются к Богу и как батюшки оберегают самих себя.

Комздрав подтвердил еще четыре новых смерти от коронавируса в Петербурге. В списке оказались трое мужчин и одна пожилая женщина. Все скончавшиеся пациенты имели хронические заболевания, среди которых есть сердечно-сосудистая патология и сахарный диабет. Отметим, что за сутки в городе обследовали на инфекцию больше 11 тысяч человек. На карантине все еще находятся почти 4 тысячи петербуржцев.

Прокуратура начала проверку условий пациентов, которые лежат в госпитале в «Ленэкспо», предназначенном для больных с легкой формой коронавируса. В Комздраве поспешили сообщить, что минимальные потребности людям обеспечены.