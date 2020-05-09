Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 9 мая 2020 года составило 425 человек

Последние новости по коронавирусу в Санкт-Петербурге удручают. Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 9 мая 2020 года побило очередной рекорд. Прошлый рекорд был поставлен 17 апреля. В тот день было 424 заболевших коронавирусом. Но 9 мая мы перевалили эту черту. И число заболевших на 9 мая составило 425 инфицированных коронавирусом.

Во много это объясняется тем, что в городе стали больше проводить тестов. За сутки в городе обследовали 12,5 тысяч человек. Статистику ухудшает и массовые нарушения режима самоизоляции. Днем в городе очень много народу. Из-за этого власти решили ввести "масочный режим".

Вскоре всех жителей Санкт-Петербурга обяжут носить маски. Всего же в России за сутки выявлено 10 тысяч 817 случаев заболевания коронавирусом. Северная столица по числу заболевших расположилась на третьем месте.

Также в Санкт-Петербурге за последние сутки скончались 5 человек от коронавируса.