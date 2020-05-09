2020-05-09T13:22:57+03:00
Общество

Этот день в истории: Как отмечали 9 мая в Санкт-Петербурге в разные годы

Мы сделали для вас подборку снимков с Парадов Победы, которые прошли в Санкт-Петербурге за последние несколько лет
Степан СТЕПАНОВ
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Самые яркие снимки Парадов Победы в Санкт-Петербурге в разные годы.Самые яркие снимки Парадов Победы в Санкт-Петербурге в разные годы.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге непривычно тихо безлюдно. Традиционный парад Победы отменен из-за пандемии коронавируса. На набережные пришли лишь несколько десятков человек и патрули. После пролета авиации над городом полиция через громкоговорители попросила всех разойтись по домам. Но этот день мы еще отметим! Как только эпидситуация нормализуется, будет выбран день, когда здесь, как и раньше на 9 мая, появятся и танк Т-34, и знаменитая "Катюша". А тысячи незнакомых друг с другом людей будут обниматься и поздравлять ветеранов с Победой.

Санкт-Петербург всегда был одним из тех городов, где Парады Победы проходят с особым размахом. Мы решили вспомнить, как город на Неве праздновал 9 мая в разные годы.

Парад Победы в 2011 году

Военная техник на Дворцовой в 2011 году. Фото: Архив "КП"

Военная техник на Дворцовой в 2011 году. Фото: Архив "КП"

2011 год. Ветеранов поздравляют уже правнуки. Фото: Архив "КП"

2011 год. Ветеранов поздравляют уже правнуки. Фото: Архив "КП"

Парад Победы в 2013 году

Дети встречают с цветами участников шествия 9 мая 2013 года. Фото: Илья СМИРНОВ

Дети встречают с цветами участников шествия 9 мая 2013 года.Фото: Илья СМИРНОВ

В 2013 году губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на Параде. Фото: Илья СМИРНОВ

В 2013 году губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на Параде.Фото: Илья СМИРНОВ

Парад Победы в 2014 году

Дождливое 9 мая 2014 года не помешало отметить масштабное событие. Фото: Илья СМИРНОВ

Дождливое 9 мая 2014 года не помешало отметить масштабное событие.Фото: Илья СМИРНОВ

Парад Победы в 2015 году

Участники парада 2015 года. Фото: Архив "КП"

Участники парада 2015 года. Фото: Архив "КП"

Ретро-авто на параде 2015 года. Фото: Архив "КП"

Ретро-авто на параде 2015 года. Фото: Архив "КП"

70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Архив "КП"

70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Архив "КП"

Военные машины покидают площадь. 2015 год. Фото: Архив "КП"

Военные машины покидают площадь. 2015 год. Фото: Архив "КП"

Парад Победы в 2018 году

9 мая 2018 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

9 мая 2018 года.Фото: Олег ЗОЛОТО

Танк на Дворцовой 9 мая 2018 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Танк на Дворцовой 9 мая 2018 года.Фото: Олег ЗОЛОТО

Парад Победы в 2019 году

А таким парад был ровно год назад. Фото: Артем КИЛЬКИН

А таким парад был ровно год назад.Фото: Артем КИЛЬКИН

Воздушный парад в 2019 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Воздушный парад в 2019 году.Фото: Артем КИЛЬКИН

Такую красоту мы еще обязательно увидим. В 2020 году Парад Победы все равно состоится. В другую дату. Фото: Артем КИЛЬКИН

Такую красоту мы еще обязательно увидим. В 2020 году Парад Победы все равно состоится. В другую дату.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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