Обсуждаем вместе: Нужны ли петербуржцам выплаты от государства из-за пандемии

За время самоизоляции всех нас неслабо тряхнуло: бизнес оказался в сложной ситуации, люди массово лишились работы, а уровень тревоги о том, что нас ждет дальше, продолжает расти. Чтобы поддержать население, правительства разных стран разработали различные меры поддержки граждан. Одной из них стала прямая выплата, которая призвана помочь жителям и бизнесу.

Порядок и размер выплат устанавливается каждой страной по-своему: где-то на них могут рассчитывать абсолютно все, в других странах только безработные и самозанятые. Так, например, в Германии власти раздают самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям невозвратные суммы от пять тысяч евро (405 тысяч рублей). В Великобритании самозанятые могут рассчитывать на пособие до 2 500 фунтов (230 114 рублей), в Гонконге каждый человек старше 18 лет может получить 10 тысяч гонконгских долларов (95 180 рублей). В США гражданам, которые платили налоги за прошлый год, положена выплата 1 200 долларов (89 500 рублей), а также их детям и детям из малообеспеченных семей — 500 долларов (37 300 рублей). В последнее время все чаще говорят о введении прямой выплаты населению и в нашей стране. Целесообразна ли подобная мера? Надо ли раздавать деньги людям? Как, кому и сколько?

Эти и другие вопросы обсудят в прямом эфире «Комсомольской правды» лидер регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко и экономист Михаил Хазин.

Эксперты поделятся своим мнением о том, стоит ли раздавать деньги людям и расскажут, могут ли выделить средства Ленинградская область и Санкт-Петербург.

Трансляция онлайн-конференции пройдет на сайте spb.kp.ru (эфир станет доступен на этой странице в понедельник, 11 мая, в два часа дня) и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге». Свои вопросы спикерам вы можете задать во время эфира или прямо сейчас – в комментариях к этой публикации.

Начало трансляции 11 мая 2020 года в 14.00. Присоединяйтесь!

КОНКРЕТНО

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