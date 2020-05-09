«Как можно не прийти в такой день?»: Сотни петербуржцев нарушили режим самоизоляции и вышли на Дворцовую набережную, чтобы посмотреть воздушный парад

9 мая в этом году выдалось совершенно не таким, как прежде - из-за коронавируса петербуржцы как минимум лишились традиционного парада военной техники на Дворцовой площади. Но тот, кто действительно хочет отпраздновать, всегда найдет способ. И сегодня жители Северной столицы это наглядно доказали.

Уже с девяти утра Дворцовая набережная начала понемногу заполняться народом. Люди занимали места у парапетов целыми семьями - благо, погода располагала. К началу воздушного парада, которым в этом году решили заменить традиционный "наземный", набережная оказалась набита чуть ли не битком.

В центре города достаточно много людей.Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре дежурят медики.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Слушайте, ну как это возможно - взять и не прийти? - пристыдили корреспондента "Комсомолки" петербурженки Ольга Навроцкая и Татьяна Десятова, одетые в футболки с портретами дедушек, погибших во время обороны Ленинграда. - Мы каждый год участвуем в "Бессмертном полку", так что, можно сказать, решили не прерывать традицию. Ну а что эпидемия - да, немного боязно, конечно. Но мы вот и маски сшили, чтобы самим не заразиться и людей не заразить, если что.

Для многих День Победы - самый дорогой праздник.Фото: Артем КИЛЬКИН

Примерно такой логики, судя по проведенному нами небольшому опросу, придерживались и остальные собравшиеся на набережной. Да, вроде как опасно - а с другой стороны, сидеть дома и бояться уже ни сил нет, ни желания.

В небе над Петербургом пронеслись 7 единиц авиации.Фото: Артем КИЛЬКИН

Патрули никого не штрафовали, но за порядком смотрели.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я свой день рождения могу не отмечать, новый год могу не отмечать, - поделился с нами петербуржец Роман. - Но 9 мая - это же святой праздник! Я, если честно, поначалу сомневался - идти сюда сегодня или нет - но буквально накануне как-то внезапно решил - пойду! Не могу не пойти.

Сегодня дважды будут зажжены Ростральные колонны.Фото: Артем КИЛЬКИН

А кое-кто ради того, чтобы побывать на Дне Победы, даже специально впервые за последние два месяца нарушил режим самоизоляции. Таких, к слову, оказалось довольно много.

- Я сама блокадница, все 900 дней провела в осажденном Ленинграде, - рассказала 80-летняя Вера Евтюшкина, которую мы повстречали неподалеку от Медного всадника. - С начала эпидемии никуда не выходила. Ну а тут уж просто нельзя не выйти. Тем более у меня и маска есть, и гуляю я в сторонке, чтобы ни к кому особо близко не подходить.

Вера Евтюшкина - блокадница.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Как бы то ни было, впечатления от воздушного парада петербуржцам, собравшимся на набережной, эпидемия коронавируса уж точно не испортила. Каждое появляющееся в небе звено вертолетов или истребителей (а всего их, если кто вдруг не знал, над Невой сегодня пролетело семь) люди встречали приветственными криками, а кое-кто и аплодисментами. Немного, как позже признавались нам зрители, их расстроило то, что "воздушный парад" продлился всего-то чуть больше пяти минут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778030" frameborder="0"></iframe> Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге 9 мая 2020 года близок к нулю.Артем КИЛЬКИН

После пролета последнего звена народ еще долго стоял у парапетов, ожидая продолжения - но дождался в итоге только объявления, проданного по громкой связи из машины ДПС: "Все закончилось. Возвращаемся к режиму самоизоляции".

После авиашоу горожане отправились любоваться кораблями.Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, даже после этого толпа поредела далеко не сразу: взбодренные на редкость теплой погодой, люди разошлись гулять по набережной и Дворцовой площади. Вот так в Санкт-Петербурге прошла первая половина Дня Победы - теперь ждём вечер и "секретный" фейерверк.