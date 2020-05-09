2020-05-09T14:30:27+03:00
Общество

«До последнего верила, что родные стены больницы помогут»: 30-летняя медсестра из Петербурга умерла от коронавируса

Перед смертью медик говорила маме, что обязательно поборет болезнь
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Мария Тышко погибла от коронавирусаМария Тышко погибла от коронавируса
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В Санкт-Петербурге подтвердили смерть от коронавируса 30-летней медсестры Госпиталя ветеранов войн Марии Тышко. Она стала самым молодым умершим от Covid-19 в Санкт-Петербурге. Для матери медсестры ее гибель стала шоком. По словам родственников, Мария за все время работы лишь один раз брала больничный. При этом каких-либо хронических заболеваний они у своей дочери не знают. На ум им приходит только легкая форма ДЦП, которую Тышко поборола еще в детстве. После этого она смогла учиться в обычной школе, получить медицинское образование и ежегодно проходить медкомиссию на работе.

- Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников – двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн, - сообщили в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга.

Марии было 20 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

Марии было 20 летФото: Артем КИЛЬКИН

Мать Марии Маргарита Тышко, услышав вердикт комиссии, в разговоре с корреспондентом "КП-Петербург" расплакалась. По ее словам, она не сомневалась в виновности коронавируса. Но признание этого на медицинском уровне ее успокоило.

- Поймите, у меня есть переписки, где она говорит, что у них заболел сначала начальник, - пояснила "КП" Маргарита Тышко. - Следом заболела и дочка. Она почувствовала себя плохо на работе. Я ей говорила, чтобы она шла домой. Но она отвечала: "Мама, я не могу, у меня пациенты". Никто же не знал, что она заразилась коронавирусом.

Придя домой, Мария Тышко расплакалась, сказав, что ей очень плохо. Мы уже подробно рассказывали историю течения ее болезни. Медсестра не могла сбить температуру. Первое время ей прописали антибиотики. Они не помогли, тогда Марию госпитализировали к ней на работу.

- Дочка до последнего мне говорила: "Мама у меня все будет хорошо, родные стены больницы мне помогут, - плачет мать медсестры. - Потом я уже не могла с ней говорить, я заболела следом за дочкой. Я выкарабкалась, а она нет...

Коронавирус на Марии показал свою коварность. Перед смертью у медсестры два дня была температура 36,6 градусов. Все думали, что она пошла на поправку. Но Мария внезапно умерла. Родственники уже провели кремацию и захоронили прах на специально участке кладбища.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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