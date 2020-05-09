Петербуржцам пришлось передавать цветы к Вечному огню на Пискаревском кладбище через работников мемориала

Если посмотреть сегодняшние фото с Пискаревского мемориального кладбища, даже и не скажешь, что снимки сделаны 9 мая. Место, которое всегда было одним из ключевых в дни празднования годовщины Победы, в этом году пустует. У центральных ворот дежурит полиция – из-за эпидемии проход на территорию запрещен.

Сегодня впервые за все время над Пискаревским мемориалом должна пролететь военная авиация, и петербуржцы, лишенные всех привычных майских торжеств, не захотели пропускать воздушный парад. Тем более, что небо чистое, а на улице тепло. В итоге за забором собралась компания зрителей.

В этом году впервые над Пискаревским кладбищем пролетела военная авиацияФото: Олег ЗОЛОТО

- Внутрь попасть не можем, хоть отсюда посмотрим, - говорит один из мужчин. – Хочется праздничного настроения в такой торжественный день.

- А я вообще не ожидал, что закроют. Думал, цветы возложить, - с досадой в голосе подхватывает его сосед.

И действительно – с букетами гвоздик сегодня пришли многие. Кто-то даже принес венок, надеясь оставить его у мемориала. И тут, чтобы хоть как-то поддержать петербуржцев, на помощь пришли сотрудники Пискаревского кладбища. Они стали собирать у людей цветы.

Сотрудники мемориала помогли людям возложить цветы к Вечному огнюФото: Олег ЗОЛОТО

- Гвоздички кладем вот здесь, у Вечного огня. Кладем бережно, аккуратно, люди ведь их с душой несли. А венки пристраиваем к подножию памятника, - рассказала «Комсомолке» одна из работников мемориала. – Венок сегодня только один был – от представителя какой-то политической партии.

Чтобы почтить память погибших в годы войны, кто-то даже принес венокФото: Олег ЗОЛОТО

Когда часы пробили ровно 10.00, а авиация в небе так и не появилась, люди начали нервничать. Однако спустя 15 минут над «Пискаревкой» раздался гул, и военные летные машины приковали к себе внимание всех присутствующих. Первыми, как и ожидалось, над монументальной скульптурой «Матери-Родины» пролетели вертолеты. Они словно выплывали из-за ее плеча, а она провожала их взглядом. Следующими место в небе заняли транспортные самолеты. Завершили воздушный парад 4 группы истребителей.

Вход на "Пискаревку" сегодня был закрыт. У ворот дежурили полицейскиеФото: Олег ЗОЛОТО

В общей сложности пролет над Пискаревским кладбищем занял считанные минуты. После этого авиация отправилась в сторону Дворцовой площади. Как только самолеты скрылись из виду, зрители стали расходиться, и уже через пару-тройку минут площадка у главного входа в мемориал опустела.