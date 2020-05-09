2020-05-11T12:44:00+03:00
Общество

Петербуржцам пришлось передавать цветы к Вечному огню на Пискаревском кладбище через работников мемориала

Из-за ограничительных мер попасть на территорию памятника жертв Великой Отечественной войны 9 мая было невозможно
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
Комментарии: comments3
В этом году в День Победы Пискаревское мемориальное кладбище пустуетВ этом году в День Победы Пискаревское мемориальное кладбище пустуетФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Если посмотреть сегодняшние фото с Пискаревского мемориального кладбища, даже и не скажешь, что снимки сделаны 9 мая. Место, которое всегда было одним из ключевых в дни празднования годовщины Победы, в этом году пустует. У центральных ворот дежурит полиция – из-за эпидемии проход на территорию запрещен.

Сегодня впервые за все время над Пискаревским мемориалом должна пролететь военная авиация, и петербуржцы, лишенные всех привычных майских торжеств, не захотели пропускать воздушный парад. Тем более, что небо чистое, а на улице тепло. В итоге за забором собралась компания зрителей.

В этом году впервые над Пискаревским кладбищем пролетела военная авиация Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году впервые над Пискаревским кладбищем пролетела военная авиацияФото: Олег ЗОЛОТО

- Внутрь попасть не можем, хоть отсюда посмотрим, - говорит один из мужчин. – Хочется праздничного настроения в такой торжественный день.

- А я вообще не ожидал, что закроют. Думал, цветы возложить, - с досадой в голосе подхватывает его сосед.

И действительно – с букетами гвоздик сегодня пришли многие. Кто-то даже принес венок, надеясь оставить его у мемориала. И тут, чтобы хоть как-то поддержать петербуржцев, на помощь пришли сотрудники Пискаревского кладбища. Они стали собирать у людей цветы.

Сотрудники мемориала помогли людям возложить цветы к Вечному огню Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники мемориала помогли людям возложить цветы к Вечному огнюФото: Олег ЗОЛОТО

- Гвоздички кладем вот здесь, у Вечного огня. Кладем бережно, аккуратно, люди ведь их с душой несли. А венки пристраиваем к подножию памятника, - рассказала «Комсомолке» одна из работников мемориала. – Венок сегодня только один был – от представителя какой-то политической партии.

Чтобы почтить память погибших в годы войны, кто-то даже принес венок Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы почтить память погибших в годы войны, кто-то даже принес венокФото: Олег ЗОЛОТО

Когда часы пробили ровно 10.00, а авиация в небе так и не появилась, люди начали нервничать. Однако спустя 15 минут над «Пискаревкой» раздался гул, и военные летные машины приковали к себе внимание всех присутствующих. Первыми, как и ожидалось, над монументальной скульптурой «Матери-Родины» пролетели вертолеты. Они словно выплывали из-за ее плеча, а она провожала их взглядом. Следующими место в небе заняли транспортные самолеты. Завершили воздушный парад 4 группы истребителей.

Вход на "Пискаревку" сегодня был закрыт. У ворот дежурили полицейские Фото: Олег ЗОЛОТО

Вход на "Пискаревку" сегодня был закрыт. У ворот дежурили полицейскиеФото: Олег ЗОЛОТО

В общей сложности пролет над Пискаревским кладбищем занял считанные минуты. После этого авиация отправилась в сторону Дворцовой площади. Как только самолеты скрылись из виду, зрители стали расходиться, и уже через пару-тройку минут площадка у главного входа в мемориал опустела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Штраф за отсутствие маски и перчаток в Санкт-Петербурге во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают
О том, какой будет штраф за отсутствие маски и перчаток в Санкт-Петербурге во время коронавируса, рассказали в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Новости 24
Проспект Луначарского в Петербурге отремонтируют за 96,5 млн рублей
Истощенный малыш: В Ленобласти спасают потерявшегося лисенка
Петербуржцев из пяти стран вывезут на этой неделе домой спецрейсами
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 11 мая 2020 года составил 3,1 из 5 баллов
Спасатели продезинфицировали вокзал Петрозаводска в стиле фильма ужасов
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 11 мая 2020 года: плюс 66 человек
Сенной рынок опечатали из-за раздачи продуктов, которая вызвала столпотворение
Почти 3 тысячи человек обследовали на коронавирус за сутки в Петербурге
В Петербурге продают маски для женихов и невест
«Жигули» врезался в ремонтные ограждения и иномарку на проспекте Ветеранов
Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 11 человек
За сутки из магазинов Петербурга вывезли две неоплаченных тележки с продуктами
Прогноз погоды на 11 мая в Санкт-Петербурге: жара, сильный ветер и дождь
Первое фото новорожденного зубренка показали в питомнике для зубробизонов в Ленобласти
Выпускники сразу трех военных вузов досрочно получили дипломы в Санкт-Петербурге
Мужчина ранил знакомого из пистолета и забаррикадировался в квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга
Появились подробности инцидента с гибелью полицейского и подозреваемого в похищении человека на трассе «Нева»
В Смольном рассказали, какие маски нужно носить, чтобы не получить штраф в Санкт-Петербурге
«Забил до смерти и спрятал в подполе»: Убийство, совершенное почти 11 лет назад, раскрыли в Ленинградской области
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 10 мая 2020 года резко упал из-за толп гуляющих в парках и скверах