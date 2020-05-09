2020-05-09T16:46:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Новый рекорд по числу заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге: Роспотребнадзор объяснил резкий скачок

При этом из-за массовых нарушений самоизоляции количество инфицированных может еще увеличиться
Роман ЛЯЛИН
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В Петербурге выросло число проводимых тестовВ Петербурге выросло число проводимых тестовФото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербург 9 мая 2020 года поставил новый рекорд по числу заболевших. Предыдущий был 17 апреля. В тот день зафиксировали 424 заразившихся коронавирусом. Сейчас за сутки выявили 425 заболевших человек. Также город поставил рекорд по числу смертей. За сутки статистику пополнили пять умерших человек, трое из них медики. "Комсомолка" узнала у Роспотребнадзора, с чем связан новый рекорд по числу заболевших.

- Рост числа заболевших связан с количеством проведенных тестов, - пояснили в Роспотребнадзоре Петербурга. - Лаборатории усилились, естественно, выросло и число выявленных инфицированных.

У какого числа инфицированных коронавирус протекает бессимптомно в Санкт-Петербурге, неизвестно. Москва сообщает такую статистику, применяя другие виды тестов, которых пока нет в Северной столице. Когда они могут появиться, пока остается только гадать. Но такие исследования, по словам вирусологов, важны для понимания реального положения вещей.

- Вы говорите про число инфицированных, а не заболевших, - пояснил "КП" вирусолог, пожелавший остаться анонимным. - Какое число из них реально болеет, неизвестно. Поэтому сказать о том, как именно у нас в городе прогрессирует болезнь, пока нельзя. Будет статистика, будем смотреть.

При этом специалисты не исключают, что в ближайшее время в городе произойдет скачок числа именно заболевших из-за массового нарушения режима самоизоляции. В майские праздники число людей на улице особенно возросло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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