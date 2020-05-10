2020-05-09T23:36:34+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 10 мая 2020: Смерть самого молодого пациента и двух врачей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 10 мая 2020 года
Роман ЛЯЛИН
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Маски и перчатки будут обязательныМаски и перчатки будут обязательныФото: Олег ЗОЛОТО
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Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 10 мая 2020 года удручают. Накануне, 9 мая, был поставлен новый рекорд по числу инфицированных коронавирусом - 425 человек. Число заболевших стремительно растет. В Роспотребнадзоре это объясняют тем, что увеличивается и число проведенных тестов. Лаборатории стали работать быстрее. При этом вирусологи предупреждают, что для объективной оценки развития эпидемии нужны цифры по количеству госпитализированных.

- За сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, - сообщают в оперштабе Санкт-Петербурга. - Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 6 тысяч 990 случаев заражения COVID-19. Умерло 53 человека. Выздоровело 1662 человека. За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 12 тысяч 562 человека. На карантине находится 3 тысячи 988 человек. Из них 184 - в обсерваторе, 1021 - на самоизоляции, 2783 - контактные.

Власти Санкт-Петербурга накануне также подтвердили новые пять смертей от коронавируса. Среди них трое медиков. Это врачи Александровской больницы Алексей Филиппов и Сергей Белошицкий.

Также смерть от коронавируса подтвердилась у 30-летней медсестры Госпиталя для ветеранов войн Марии Тышко. Она стала самым молодым умершим от коронавируса человеком в Санкт-Петербурге.

При этом в комитет здравоохранения поделились информацией, что в Санкт-Петербурге почти у 70 процентов людей, обратившихся за КТ, подтверждается вирусная пневмония.

А вот режим самоизоляции власти Петербурга будут снимать в три этапа. В Смольном объяснили, что прислушаются к Роспотребнадзору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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