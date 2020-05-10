2020-05-10T10:48:07+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 10 мая 2020 года составило 414 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 10 мая 2020 года
Сергей ВОЛЧКОВ
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Количество заболевших коронавирусом Санкт-Петербурге на 10 мая 2020 года увеличилось.Количество заболевших коронавирусом Санкт-Петербурге на 10 мая 2020 года увеличилось.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Новая инфекция SARS-CoV-2 продолжает наступление на Северную столицу. По данным оперативного штаба, количество заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 10 мая составило 414 человек. Это на 11 инфицированных меньше, чем было зарегистрировано по состоянию на минувшие сутки.

- Таким образом Санкт-Петербург по-прежнему находится на третьем месте среди регионов и городов федерального значения, в которых эпидемия распространилась особенно широко, - уточняют в оперштабе. - Первое стабильно занимают Москва и Московская область со 109 740 и 20 558 случаями соответственно.

Напомним: вчера, 9 мая, в Северной столице зафиксировали очередной печальный рекорд: сразу 425 новых заболевших. До этого подобный резкий скачок мы могли наблюдать лишь 17 апреля — тогда городская администрация и комитет по здравоохранению объяснили его массовой вспышкой инфекции в НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена. Нынешний прирост, по словам специалистов, связан главным образом с тем, что в городе открываются новые лаборатории, а следовательно, проводится больше тестов в сутки.

Кроме того, вчера губернатор Санкт-Петербурга продлил «карантинные» ограничения до 31 мая. А уже совсем скоро — 12 мая, вместе с окончанием длинных «президентских» выходных — нас ждет введение обязательного масочного и перчаточного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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