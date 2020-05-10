2020-05-10T09:26:03+03:00
Общество

Толпа на набережной и «секретный» салют: как отпраздновали День Победы в Санкт-Петербурге

Несмотря на ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, можно с уверенностью заявить, что праздник удался [фото]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Никакая эпидемия не могла испортить настроение людям, собравшимся в центре города.Никакая эпидемия не могла испортить настроение людям, собравшимся в центре города.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в традиционную праздничную программу, приуроченную ко Дню Победы, 9 мая, в Санкт-Петербурге. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что праздник удался — пусть и с некоторыми небольшими оговорками.

Люди, не сговариваясь, украшали свои дома к празднику. Так что никакая эпидемия не в силах нас разъединить! Фото: Олег ЗОЛОТО

Люди, не сговариваясь, украшали свои дома к празднику. Так что никакая эпидемия не в силах нас разъединить!Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже с половины десятого утра на Дворцовой набережной собралась толпа народа. Все ждали обещанный воздушный парад. Тут же присутствовала и полиция, следящая, очевидно, за соблюдением общественного порядка. Сотрудники в масках и перчатках прогуливались вдоль парапетов, но к людям относились с пониманием и, несмотря на разгул коронавируса, никого ни о чем не спрашивали.

Дворцовую набережную патрулировала полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дворцовую набережную патрулировала полиция.Фото: Артем КИЛЬКИН

Воздушный парад начался с небольшой задержкой. Но собравшихся это ничуть не расстроило: каждое появляющееся в небе звено вертолетов или самолетов люди приветствовали радостными возгласами и аплодисментами. Единственное — немного огорчила длительность парада, всего-то чуть больше пяти минут.

Несмотря на карантин, на Дворцовой набережной в ожидании воздушного парада собрались сотни людей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на карантин, на Дворцовой набережной в ожидании воздушного парада собрались сотни людей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Парад вскоре завершился, но народ расходиться не спешил: слишком уж хорошая выдалась вчера погода — до + 15 градусов тепла и ни облачка на ярко-синем небе. Впрочем, к чести петербуржцев стоит отметить, что местами массового скопления народа стали только набережная и Дворцовая площадь — основная часть центральных улиц, несмотря на праздник, осталась безлюдной.

А вот морской парад оказался вовсе и не парадом: украшенные к празднику корабли просто стояли у набережной. Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот морской парад оказался вовсе и не парадом: украшенные к празднику корабли просто стояли у набережной.Фото: Артем КИЛЬКИН

Второй «точкой притяжения» 9 мая традиционно становится Пискаревское кладбище, но из-за эпидемии оно оказалось закрыто. Собравшиеся у ограды люди передавали памятные венки через сотрудников. А кое-кому посчастливилось наблюдать самое начало воздушного парада — перед тем, как отправиться в сторону Дворцовой набережной, вертолетные и самолетные звенья пролетели над Пискаревкой, отдавая часть погибшим.

Воздушный парад начался с Пискаревского кладбища. Фото: Олег ЗОЛОТО

Воздушный парад начался с Пискаревского кладбища.Фото: Олег ЗОЛОТО

Не состоялся и традиционный «Бессмертный полк». По крайней мере, если говорить об организованном массовом шествии. Несмотря на «коронаиврусные» запреты, горожане быстро взяли инициативу в свои руки: то тут, то там на центральных улицах можно было видеть людей, несущих портреты родственников, погибших во время Великой Отечественной войны.

Массового "Бессмертного полка" в этом году не было, поэтому отдельные петербуржцы решили взять инициативу в свои руки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Массового "Бессмертного полка" в этом году не было, поэтому отдельные петербуржцы решили взять инициативу в свои руки.Фото: Артем КИЛЬКИН

Заключительным аккордом праздника, как и полагается, стал большой и красочный фейерверк. В этом году — и снова, конечно же, из-за разгула коронавирусной инфекции — его решили сделать «секретным» и вдобавок состоящим из двух частей: традиционного орудийного салюта и, собственно, «огненных» залпов из салютных установок. Однако проку от этой затеи вышло мало: люди все равно собрались на Дворцовой набережной и были очень удивлены, узнав, что ждут зрелище зря.

"Секретный" фейерверк стал заключительным аккордом праздничных мероприятий. Фото: Олег ЗОЛОТО

"Секретный" фейерверк стал заключительным аккордом праздничных мероприятий.Фото: Олег ЗОЛОТО

Одним словом, праздник, несмотря на карантин, вышел более чем достойным. Главное - чтобы теперь не случилось очередной вспышки заболеваемости.

Люди объясняли: они просто не могут в такой день остаться дома и не отдать честь тем, кто погиб в военные годы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Люди объясняли: они просто не могут в такой день остаться дома и не отдать честь тем, кто погиб в военные годы.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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