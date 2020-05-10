После майских праздников в Санкт-Петербурге начнется похолодание: Синоптики обещают даже снег

Кажется, нам с вами выпали последние в этом месяце теплые деньки: уже со среды, 13 мая, весна временно отступит, и в Санкт-Петербург придет если и не зима, то поздняя осень уж точно. Об это «Комсомолке» сегодня, 10 мая, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- С понедельника на погоду в Ленобласти и Петербурге будет оказывать влияние циклон, приближающийся с запада, - уточнил синоптик. – Днем будет тепло – до + 21 градуса - но ближе к вечеру небо затянут плотные облака, усилится ветер, и начнутся дожди, которые ночью местами станут сильными.

Во вторник сохранится облачная погода, местами пройдут дожди, утром возможен мокрый снег, а дневная температура опустится до + 7 градусов. Но самым холодным днем на предстоящей неделе станет среда: влияние циклона станет ослабевать, в облаках появятся прояснения, но при всем при этом в городе похолодает еще – в Ленобласти, к примеру, ночью и вовсе возможны заморозки до – 2 градусов.

- В четверг и пятницу погоду нам будет портить очередной циклон – на этот раз он придет с запада, и Санкт-Петербург окажется в его холодной северной части, - констатирует Леус. – Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные осадки, местами мокрый снег. Дневная температура – до + 12 градусов.

В выходные, констатирует эксперт, тепла также можно не ждать. Погода будет носить «циклонический» характер – высокая вероятность дождей, пусть даже не очень интенсивных и продолжительных, а температура опустится до всех тех же + 12 градусов максимум. По предварительным прогнозам, такая обстановка в Северной столице сохранится до конца второй декады мая – то есть, возвращения весны нам стоит ждать только под конец месяца.