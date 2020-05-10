2020-05-10T20:16:39+03:00
Общество

Опубликованы правила безопасности на предприятиях, которые начнут работать в Санкт-Петербурге после 12 мая 2020 года

В их числе - социальная дистанция между работниками и регулярное обеззараживание всех поверхностей
Сергей ВОЛЧКОВ
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Одним из ключевых требований стало измерение температуры всем сотрудникам.Одним из ключевых требований стало измерение температуры всем сотрудникам.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Все предприятия, которые выйдут из режима самоизоляции после 12 мая 2020 года в Санкт-Петербурге, должны будут следовать строгим стандартам безопасности. Их список сегодня, 10 мая, опубликовала пресс-служба Смольного.

- Перед началом рабочего дня должен быть организован визуальный осмотр и опрос работников на наличие симптомов ОРВИ, - отмечают в ведомстве. - В частности – измерение температуры. При температуре 37.0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен от pa6oты.

Соблюдать нормы должны будут и сами работники. Тех, кто заболеет, правила обязывают немедленно обратиться к руководству и рассказать о недомогании. После этого человека, опять же, отстранят от работы и выдадут ему уведомление о необходимости обратиться в больницу.

- Все работы на предприятии должны проводиться согласно сменному графику работы для уменьшения скопления работников при входе и выходе. Соблюдение социального дистанцирования - 1,5 метра, - говорится в нормативах.

Также на предприятиях введут строгий режим дезинфекции: обеззараживать нужно будет абсолютно все поверхности в производственных помещениях, санузлах, комнатах отдыха, столовых и так далее: от дверных ручек до выключателей, перил, кнопок лифта и оргтехники.

Напомним: постепенный выход из режима самоизоляции в Санкт-Петербурге должен начаться 12 числа. Также в этот день в городе введут обязательное ношение перчаток и масок. Нарушителям будет полагаться штраф - 4 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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