Первый в мире музей самоизоляции откроется в Ленинградской области

Даже такое скучное дело, как домашний карантин, можно обратить себе на пользу. Это наглядно доказали, к примеру, авторы проекта «Антология самоизоляции», стартовавшего сегодня, 10 мая, в Ленинградской области. Начинание уже подхватили региональное музейное агентство и комитет по культуре.

Одним из первых экспонатов виртуального музея стал памятник самоизоляции, ранее появившийся в Санкт-Петербурге. Фото: проект "Антология самоизоляции"

- В наших руках сегодня возможность собрать уникальные экспонаты, ведь все действительно важные вещи сейчас происходят с нами и в наших домах, - рассказывают авторы идеи. - Оставляя что-то на память, сохраняя фотографии, снимая видео, записывая мысли, мы напоминаем о важном в нашей жизни. Так будет и с сегодняшней ситуацией.

Музей будет существовать в онлайн-формате. Поучаствовать в его наполнении может любой желающий: для этого нужно лишь оставить заявку на официальном сайте проекта и прикрепить к ней фотографию, рассказ или аудиозапись.

Поучаствовать в наполнении музея предлагают всем желающим. Фото: проект "Антология самоизоляции"

- Проект стартует 16 мая, во время Ночи музеев, - объясняют создатели виртуального музея. – А осенью 2020 года на основе собранного материала осенью на одной из площадок Музейного агентства будет создана выставка – арт-инсталляция «Антология самоизоляции», которая представит картину пережитого периода через призму восприятия отдельных людей.