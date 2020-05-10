2020-05-10T20:48:35+03:00
Общество

Первый в мире музей самоизоляции откроется в Ленинградской области

На первых порах он будет виртуальным, а осенью обретет вещественное воплощение
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам авторов проекта, музей станет летописью того, через что пришлось пройти людям во время карантина.По словам авторов проекта, музей станет летописью того, через что пришлось пройти людям во время карантина.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Даже такое скучное дело, как домашний карантин, можно обратить себе на пользу. Это наглядно доказали, к примеру, авторы проекта «Антология самоизоляции», стартовавшего сегодня, 10 мая, в Ленинградской области. Начинание уже подхватили региональное музейное агентство и комитет по культуре.

Одним из первых экспонатов виртуального музея стал памятник самоизоляции, ранее появившийся в Санкт-Петербурге. Фото: проект "Антология самоизоляции"

Одним из первых экспонатов виртуального музея стал памятник самоизоляции, ранее появившийся в Санкт-Петербурге. Фото: проект "Антология самоизоляции"

- В наших руках сегодня возможность собрать уникальные экспонаты, ведь все действительно важные вещи сейчас происходят с нами и в наших домах, - рассказывают авторы идеи. - Оставляя что-то на память, сохраняя фотографии, снимая видео, записывая мысли, мы напоминаем о важном в нашей жизни. Так будет и с сегодняшней ситуацией.

Музей будет существовать в онлайн-формате. Поучаствовать в его наполнении может любой желающий: для этого нужно лишь оставить заявку на официальном сайте проекта и прикрепить к ней фотографию, рассказ или аудиозапись.

Поучаствовать в наполнении музея предлагают всем желающим. Фото: проект "Антология самоизоляции"

Поучаствовать в наполнении музея предлагают всем желающим. Фото: проект "Антология самоизоляции"

- Проект стартует 16 мая, во время Ночи музеев, - объясняют создатели виртуального музея. – А осенью 2020 года на основе собранного материала осенью на одной из площадок Музейного агентства будет создана выставка – арт-инсталляция «Антология самоизоляции», которая представит картину пережитого периода через призму восприятия отдельных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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