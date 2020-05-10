2020-05-10T22:31:55+03:00
Происшествия

«Мне сказали: голод – ваша проблема»: музыкант из Петербурга оказался заперт в индийском отеле из-за коронавируса

По словам Степана Христанова, за просьбу принести лекарства владелец отеля угрожал ему палкой, а в ответ на попытку выйти из номера силой затолкал обратно и повредил колено
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам Христанова, его и других туристов не выпускали из номера на протяжении почти семи недель.По словам Христанова, его и других туристов не выпускали из номера на протяжении почти семи недель.Фото: СОЦСЕТИ
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В неприятную ситуацию попал петербургский музыкант-ситарист Степан Христанов. Пандемию коронавируса он вынужден переживать в Индии, в одном из отелей города Варанаси. Помимо ожидаемых проблем вроде страха и смятения, Христанов столкнулся с неадекватным поведением менеджеров отеля: по словам музыканта, его не выпускали из номера, а на просьбы принести еды и лекарств угрожали избить. Об этом молодой человек рассказал сегодня, 10 мая, на своей странице в Facebook.

- С марта 22 года почти семь недель в связи с карантином Covid-19 нам не разрешали выходить - ни за продуктами, ни в аптеку, - пожаловался Христанов. - Дверь была закрыта, и мы не могли ни выйти, ни заказать доставку еды, информации о том, что происходит вне дома, не было. Все, что мы получали - это то, что нам предоставляют домовладельцы. Все это очень дорого! При этом почему-то все местные жители в назначенные часы могли выйти на рынок, а туристам запретили.

При этом, отмечает петербуржец, руководство отеля ведет себя по отношению к постояльцам, мягко говоря, неадекватно.

В последнее время Санкт-Петербург принял несколько вывозных рейсов с туристами, застрявшиими за границей из-за коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В последнее время Санкт-Петербург принял несколько вывозных рейсов с туристами, застрявшиими за границей из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Когда я попросил еду, менеджер отеля ответил: «Голод - ваша проблема: мы успели сделать припасы, а вы нет - решайте сами, что делать». Но потом, со временем, стали приносить. Иногда нужно было несколько дней, чтобы дождаться заказанной еды. 16 апреля 2020 года мы вызвали полицию, чтобы объяснить нам ситуацию, надеясь на помощь от них. Но вместо того, чтобы помочь, полицейские угрожали нам палками, кричали и чуть не пытались бить. Также мы постоянно сталкивались с неуместным и агрессивным поведением сотрудников отеля. Когда я попросил купить мне лекарства в аптеке, хозяин отеля взял палку, замахнулся на меня и закричал: «Сиди тихо и жди конца карантина!».

Попытка выйти на рынок 4 мая, по словам музыканта, провалилась: хозяин отеля вместе со своими родственниками насильно затолкали его обратно в номер, повредили ногу и оцарапали плечо.

Только сегодня, 10 мая, Степану удалось получить от посольства России в Индии письмо, где говорилось, что он может свободно делать все, что не запрещено законом – и в том числе, разумеется, выходить на рынок за продуктами. Документ дал петербуржцу право решить ситуацию с владельцем отеля и наконец-то выйти в город.

Напомним: в последние несколько недель Санкт-Петербург регулярно принимает вывозные рейсы с соотечественниками, которые из-за коронавируса застряли за границей. Недавно в «Пулково» приземлились самолеты из Испании и Шанхая. А вот рейс из Вьетнама отложили на неопределенный срок без объяснения причин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Мне сказали: голод – ваша проблема»: музыкант из Петербурга оказался заперт в индийском отеле из-за коронавируса
По словам Степана Христанова, за просьбу принести лекарства владелец отеля угрожал ему палкой, а в ответ на попытку выйти из номера силой затолкал обратно и повредил колено
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