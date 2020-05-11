2020-05-10T22:55:32+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 11 мая 2020 года: штрафы за отсутствие маски и перчаток и новый прирост числа заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 11 мая 2020 года
Сергей ВОЛЧКОВ
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Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 11 мая 2020 года по-прежнему не внушают большого оптимизма.Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 11 мая 2020 года по-прежнему не внушают большого оптимизма.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 11 мая 2020 года по-прежнему не внушают оптимизма. В городе за сутки зарегистрировали 414 новых заболевших: это всего на 11 человек меньше, чем было позавчера, когда Северная столица обновила собственный рекорд по уровню заболеваемости. С другой стороны - впервые за последнее время за сутки не было установлено ни одного нового факта смерти от нового заболевания.

- Всего с начала эпидемии в Санкт-Петербурге зарегистрировали 7 404 новых случая инфицирования вирусом SARS-CoV-2, - рассказали в городском оперативном штабе. – При этом полностью выздоровело 1 674 человека, а скончалось 53. За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 9182 человека. На карантине находится 3960 человек. Из них 186 - в обсерваторе, 991 - на самоизоляции, 2783 - контактные.

С 12 мая, появившись на улице без маски, можно будет получить штраф в 4 000 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 12 мая, появившись на улице без маски, можно будет получить штраф в 4 000 рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, Смольный обнародовал штрафы, которые будут ждать петербуржцев за нарушение обязательного «масочно-перчаточного» режима и появление в общественном месте без средств защиты. Бить нарушителей по карману планируют строго: штраф составит 4 000 рублей. Благо, приобрести все необходимое можно будет прямо в метро: в наземных вестибюлях станцией уже начали ставить вендинговые автоматы, где помимо перчаток и масок планируют продавать обеззараживающие средства и антисептические салфетки.

Помимо этого в правительстве города утвердили правила безопасности, которые обязаны будут соблюдать те предприятия, которые начнут работать с 12 мая 2020 года. Среди обязательных норм – измерение температуры у работников, отстранение тех, у кого найдут признаки ОРВИ и регулярная дезинфекция абсолютно всех поверхностей: от дверных ручек и кнопок в лифте до перил и оргтехники.

С другой стороны - в городе по-прежнему сохраняются определенные ограничения, направленные на противодействие инфекции. Так, до 31 мая в Санкт-Петербурге запретили продажу льготных проездных, а также приостановили работу 203 автобусных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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