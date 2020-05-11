2020-05-11T11:01:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 11 мая 2020 года составило 56 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 11 мая 2020 года
Анна ПОСЛЯНОВА
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По сравнению с 10 мая, рост количества заболевших в Северной столице замедлилсяПо сравнению с 10 мая, рост количества заболевших в Северной столице замедлилсяФото: Олег ЗОЛОТО
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Еще три петербуржца погибли из-за коронавируса. Это за последние сутки подтвердила экспертиза, признавшая именно коронавирус причиной смерти. Итого число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 11 мая 2020 года составляет 56 человек.

По данным оперативного штаба России, за последние сутки в Петербурге выявили еще 307 заболевших коронавирусной инфекцией. Так, общее число инфицированных с начала пандемии в городе на Неве достигло 7 711 человек. По показателю суточного прироста выявленных больных Петербург оказался на третьем месте среди регионов России, после Москвы (6 169 зараженных за сутки) и Московской области (1 079 зараженных за сутки).

По сравнению с 10 мая, рост количества заболевших в Северной столице замедлился: вчера прирост составлял 414 человек.

Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Петербурге, к счастью, растет, а не стоит на месте. За последние сутки выздоровело еще семь человек. Всего в Петербурге выздоровел пока 1 681 человек.

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Петербург продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Ежедневно тысячам человек в городе делают тесты на выявление новой болезни. Так, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 2847 человек. Такие данные приводит сегодня, 11 мая, городской оперативный штаб (подробности)

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 11 мая 2020 года: плюс 66 человек

Новый день, к сожалению, не обошелся без новых случаев COVID-19. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 11 мая 2020 года составило 66 человек. Свежие данные по новым подтвержденным случаям коронавируса за сутки приводит Всероссийский Оперативный штаб. Таким образом, всего у 1566 жителей региона за все время пандемии выявили коронавирус. Информация о населенных пунктах, где зафиксировали новые случаи, появится чуть позже (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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