Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 11 мая 2020 года составило 56 человек

Еще три петербуржца погибли из-за коронавируса. Это за последние сутки подтвердила экспертиза, признавшая именно коронавирус причиной смерти. Итого число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 11 мая 2020 года составляет 56 человек.

По данным оперативного штаба России, за последние сутки в Петербурге выявили еще 307 заболевших коронавирусной инфекцией. Так, общее число инфицированных с начала пандемии в городе на Неве достигло 7 711 человек. По показателю суточного прироста выявленных больных Петербург оказался на третьем месте среди регионов России, после Москвы (6 169 зараженных за сутки) и Московской области (1 079 зараженных за сутки).

По сравнению с 10 мая, рост количества заболевших в Северной столице замедлился: вчера прирост составлял 414 человек.

Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Петербурге, к счастью, растет, а не стоит на месте. За последние сутки выздоровело еще семь человек. Всего в Петербурге выздоровел пока 1 681 человек.

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