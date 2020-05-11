Заражая взглядом: Пять простых вопросов о «масочно-перчаточном» режиме в Санкт-Петербурге

12 мая – начало поэтапного выхода России из коронавирусной самоизоляции. Процесс делится на три этапа: на первом Роспотребнадзор рекомендует разрешить гулять, заниматься спортом и открывать небольшие непродовольственные магазины; на втором начнут открывать торговые центры и образовательные организации; на третьем работу возобновят все организации торговли, сферы услуг, образования и общепита.

В Петербурге режим самоизоляции ослабляют, отчасти усиливая: до 1 июня в городе вводят обязательный «перчатно-масочный» режим. До 12 мая маски и перчатки приветствовались, но были лишь рекомендацией. Теперь за отсутствие средств индивидуальной защиты можно нарваться на штраф.

ЧТО НОСИТЬ?

Под средствами индивидуальной защиты главное «антикоронавирусное» постановление Петербурга понимает «гигиенические, в том числе медицинские, маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия и одноразовые перчатки». В отличие от многоразовых масок, многоразовые перчатки средством защиты рук, судя по документу, по какой-то причине не считаются.

ГДЕ НОСИТЬ?

В отличие от Москвы, где маски и перчатки обязали носить только в магазинах, общественном транспорте и на работе, в Петербурге «масочно-перчаточный» режим распространили и на улицу.

В «защите», судя по обновленному постановлению правительства, до конца месяца нужно ходить «в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси». Толкуя свой документ, Смольный разъясняет, что под общественное место подпадает и улица. Аналогично общественное место понимает городской и федеральный КоАП.

Маски годятся и одноразовые, и многоразовыеФото: Артем КИЛЬКИН

– Термин «общественное место» подразумевает под собой любое место, в котором может находиться неограниченный круг лиц, в том числе открытое пространство улиц города, набережных, площадей и так далее, – разъясняет Юридический комитет Смольного. – Смысл термина «общественное место» применительно к данной норме заключается в возможности нахождения в указанном месте иных лиц, помимо правонарушителя. Опасность заключается в возможном непосредственном и визуальном контакте субъекта с лицами, на которых может быть оказано негативное влияние, в том числе выраженное в распространении инфекции.

В ОФИСАХ ТОЖЕ?

Часть закрытых и ограниченных в работе организаций и предприятий с 12 числа может вернуться к труду. В их числе строительные и промышленные компании, а также все, не входящие в следующий перечень:

– образовательные организации, за исключением дежурных детских садиков с группами по 12 детей;

– физкультурные и спортивные организации, бассейны и фитнес-центры;

– музеи, театры, кинотеатры, зоопарки, аквапарки, развлекательные заведения;

– заведения общепита и кальянные, кроме работающих навынос;

– розница, кроме продуктовых, магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости, аптек, магазинов с телефонами и сим-картами, киосков с прессой, АЗС, магазинов с топливным маслом и табачными изделиями;

– вся сфера услуг, кроме тех, кто работал ранее;

– МФЦ;

– церкви и храмы (посещение – только для самих служителей).

В офисах маски и дистанция в полтора метра тоже обязательныФото: Артем КИЛЬКИН

Остальные могут приступать к работе. Для этого до 18 мая организации и ИП должны принять локальный акт, утверждающих Стандарт безопасности деятельности, разработанный Роспотребнадзором и Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

По стандарту, рабочий день должен начинаться с визуального осмотра, замера температуры и опроса, посвященного самочувствию. При температуре 37 градусов и выше сотрудник от работы отстраняется. Скрывать от начальника свое недомогание запрещено.

Работники должны держать дистанцию полтора метра и носить одноразовые маски, которые положено менять каждые два часа (исключение – только для счастливчиков с отдельными кабинетами). Ими сотрудника должны обеспечить на работе. Там же работодатель должен предусмотреть запас антисептика, одноразовых перчаток, очков, респираторов, противочумных костюмов первого типа или одноразовых халатов, бахил.

В течение рабочего дня нужно дезинфицировать дверные ручки, выключатели, поручни и перила, поверхности, лифты, оргтехнику, комнаты для приема пищи и отдыха, санузлы. Если работать приходится с посетителями, то рабочие места должны быть оборудованы защитными устройствами (например, прозрачными экранами). После рабочего дня советуют обрабатывать помещения ультрафиолетом.

Учитывая объем всех требований, Смольный рекомендует работодателям оставить максимальное число сотрудников на удаленке.

ГДЕ ВЗЯТЬ?

В Смольном успокаивают, что с 12 числа средствами индивидуальной защиты в обязательном порядке начинают торговать в метро – через вендинговые аппараты в вестибюлях. В них можно будет приобрести не только одноразовую или многоразовую маску и перчатки, но и антисептик.

Аппарат с масками, метро «Чернышевская»Фото: Артем КИЛЬКИН

Аппараты уже появляются в метро, правда, пока толком не работают, загружены товаром не полностью либо вообще стоят запакованными. В тех, что заполнены, можно увидеть многоразовые маски по 150 рублей и влажные салфетки – по 50.

Аппарат с масками, метро «Площадь Мужества»Фото: Олег ЗОЛОТО

Закупиться СИЗами можно и в газетных киосках «Первой полосы», которых на территории подземки – в вестибюлях и на платформах – работает 88 штук. Включить маски и перчатки в ассортимент Смольный рекомендовал и всем магазинам города.

ЧТО, ЕСЛИ НЕ НОСИТЬ?

Человек без маски или перчаток нарушает сразу два закона: городской «Об административных правонарушениях» и федеральный КоАП. Согласно первому, нарушителю грозит штраф в 4 000 рублей, а затем по 5 000 рублей за каждый случай. По КоАП, человек без маски или перчаток схлопочет от 1 000 до 30 000 рублей, при этом на первый раз можно отделаться предупреждением. Составлять протоколы уполномочены чиновники и полицейские.

На средства видеонаблюдения и фотофиксации блюстителям безопасности Петербурга рассчитывать не стоит: по закону, виртуальные доказательства принимают во внимание только в делах о нарушении ПДД и о городском благоустройстве.

КОМПЕТЕНТНО: А какой в этом смысл?

Владислав ЖЕМЧУГОВ, врач-иммунолог, д.м.н., главный специалист Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова:

– Смысла носить маску на улицах нет, если социальная дистанция в полтора-два метра и так соблюдается. У вируса есть заражающая доза, и даже если на улице рядом с вами чихнул зараженный коронавирусом человек, вероятность получить эту дозу с вдыхаемым воздухом крайне мала: при соблюдении дистанции между людьми эту дозу просто разносит ветром.

ВАЖНО!

В парки, сады и скверы по-прежнему нельзя. Даже в маске и перчатках. По последней версии постановления, все они останутся закрытыми минимум до 1 июня.