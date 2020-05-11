«Из легких вирус не достанешь»: вирусолог рассказал, почему тесты на коронавирус могут давать неправильный результат

Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2, с которой человечество впервые столкнулось только в прошлом году, до сих пор регулярно преподносит ученым все новые и новые «сюрпризы». О том, удалось ли России не скатиться в «итальянский сценарий» развития эпидемии, проблемах и нюансах диагностирования, новых открытиях в области иммунитета «КП-Санкт-Петербург» рассказал заместитель директора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, официальный эксперт ВОЗ Александр Семенов.

«НАМ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ КОЛЛАПСА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

- Александр Владимирович, говорилось о том, что Россия может скатиться в «итальянский сценарий» эпидемии коронавируса. Удалось ли нам этого избежать?

- «Итальянский сценарий» - это в первую очередь коллапс системы здравоохранения. У нас обвального заполнения и переполнения госпитальных мощностей не наблюдается - тяжелых пациентов помещают в реанимационное отделение, пациентов средней тяжести – в терапевтическое, пациенты с легким течением болезни получают лечение в специализированных стационарах или дома. То есть, помощь оказывается и оказывается в достаточных объемах. Поэтому нет, об «итальянском сценарии» на данный момент говорить не приходится.

По словам Семенова, главное достижение России заключается в том, что нам удалось избежать коллапса системы здравоохранения.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Тем не менее индекс самоизоляции у нас пока что в основном оставляет желать лучшего. По данным аналитиков из Санкт-Петербургского политехнического университета, в Северной столице он на майских праздниках составлял в среднем 2,9. Чем это грозит?

- Скорее всего - новой вспышки заболеваемости. И, как следствие этого – удлинения периода эпидемии. Причем удлинения значительного – нас может отбросить вплоть до состояния апреля. Ведь не зря уже много раз говорилось о том, что самоизоляцию необходимо соблюдать, что это главный залог безопасности – как личной, так и общественной. Зависимость очень простая: чем больше людей на улицах – тем больше суточный прирост заболевших и тем дольше придется ждать, когда общий уровень заболеваемости пойдет на спад. Скорее всего с последствиями майских праздников мы столкнемся уже очень скоро – ориентировочно через десять-четырнадцать дней.

Из-за низкого индеккса самоизоляции на майских праздниках нас вполне может отбросить к началу апреля.Фото: Артем КИЛЬКИН

«ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТОВ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВАЯ»

- Много нареканий возникает к тестам на коронавирус, которые сегодня применяются в России – объявляется, в частности, что они недостаточно точные и могут выдавать отрицательный результат, даже если человек болен. Так ли это на самом деле?

- Сами по себе российские тесты ничем не отличаются от заграничных. Сейчас я как раз работаю с российскими тестами, китайскими, немецкими и японскими (Александр Семенов сейчас находится с миссией ВОЗ в Таджикистане – прим. Ред.). Чувствительность у них приблизительно одинаковая. Дело в другом: просто вирус «заселяется» в носоглотку и по мере развития заболевания, грубо говоря, спускается вниз, в легкие. Причем это процесс может быть достаточно быстрым и протекать буквально за два-три дня. И достать вирус «палочкой», при помощи которой берется мазок из носоглотки, становится очень тяжело. Поэтому да, во время тестирования могут получаться «ложные» результаты – но не из-за того, что тесты плохие, а из-за того, что количество возбудителя стало неопределяемо маленьким. Поэтому на поздних стадиях заболевания определить наличие инфекции можно только при помощи специфических процедур, включающих, к примеру, бронхоскопию. Это сложные манипуляции, и выполняются они только по жизненным показаниям. Или при помощи теста на антигены и антитела вируса.

В Петербурге с 12 мая начнут штрафовать за отсутствие масок и перчаток.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Удалось ли ученым за минувший месяц выяснить что-то принципиально новое о коронавирусе? Что-то, что может ускорить создание вакцины или лекарства?

- Исследования новой инфекции проводятся постоянно, эта работа не останавливается. Поэтому – да, конечно, количество новых данных растет. Так, например, стало ясно, что потеря обоняния и вкуса или их искажение действительно являются очень частым симптомом заражения – причем симптомом, который может на несколько дней предшествовать дебюту заболевания и развитию других, более тяжелых симптомов. Хотя раньше считалось, что это скорее интересный медицинский казус.

Многое стало известно об иммунитете. Выяснилось, в частности, что наибольшее количество антител вырабатывают пациенты, у которых болезнь протекает в состоянии средней тяжести. А это очень важно, потому что означает, что есть антитела, способные нейтрализовать вирус. И есть хорошие шансы на получение достаточно эффективной вакцины. А буквально несколько дней назад была опубликована одна очень обнадеживающая статья, в которой рассказывалось, что введение больным сыворотки крови от переболевших людей прерывает выделение вируса. Это еще один аргумент в пользу того, что антитела, нейтрализующие вирус, все-таки существуют. Значит, вакцина действительно будет достаточно эффективным способом защиты людей, находящихся в группах риска – медицинских работников, пожилых, людей с хроническими заболеваниями и так далее.

minzdrav21 Тяжело больной пациент с новой коронавирусной инфекцией в БСМП Минздрава Чувашии

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