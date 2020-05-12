Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 12 мая 2020: смерть еще одного медика и начало масочного режима

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как город на Неве борется с новой инфекцией. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 12 мая 2020 года. За последние сутки в городе выявили еще 307 заболевших с COVID-19. Наблюдается небольшое снижение новых случаев по сравнению с предыдущими днями. Особенно после 9 мая, когда в Северной столице зафиксировали не самый приятный рекорд – сразу 425 новых заболевших.

К сожалению, печальную статистику летальных исходов от коронавируса в Петербурге пополнил еще один медработник. Комздрав подтвердил смерть медсестры одной из городских поликлиник. Она скончалась в Покровской больнице. За последние сутки также объявили о еще двух смертях – пациенток 69 и 86 лет.

– Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировали 7711 случаев заражения COVID-19. Умерло 56 человек, а выздоровело 1681 человек, – рассказали в городском оперативном штабе. – За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 2847 человек.

Накануне, 11 мая, на совещании по эпидемиологической ситуации в стране Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней для всей страны. Что касается Петербурга, до 31 мая в городе сохраняются все введенные ранее меры и ограничения в связи с коронавирусом. Об этом объявил после совещания губернатор города Александр Беглов. Также градоначальник дал поручение до конца мая разработать план по восстановлению экономики города, пострадавшей из-за коронавируса.

Кроме того, именно сегодня, 12 мая, в Петербурге заработала еще одна важная мера по борьбе с инфекцией – обязательный масочный режим. Это значит, что горожане должны надевать маски или респираторы и перчатки в общественных местах. «Комсомолка» разобралась с тем, как действует этот режим, где нужно носить маски и перчатки и где их купить.