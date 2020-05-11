Выход из режима самоизоляции в Ленинградской области с 12 мая 2020 года: открываются торговые центры, кинотеатры, салоны красоты, музеи

В Ленинградской области с 12 мая 2020 года снимается большинство ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Рассказываем последние новости о выходе из режима самоизоляции в Ленинградской области.

- Мы сегодня идем на беспрецедентно смелый шаг! – заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в интервью каналу ЛенТВ. - Мы фактически даем возможность бизнесу начать работать. Но мы говорим и бизнесу, и жителям: "Власть вам доверяет. Пожалуйста, оправдайте доверие власти!"

Отмена режима самоизоляции в Ленинградской области с 12 мая 2020 года начнется с того, что регион поделят на три зоны, в зависимости от количества зараженных. К самой жесткой, «красной» зоне отнесли Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы. Здесь будут самые маленькие послабления.

Чуть лучше обстоят дела в Бокситогорском, Кингисеппском, Ломоносовском, Приозерском, Тихвинском, Волосовском и Киришском районах. Здесь установлен средний режим. Многое можно, но со соблюдением строгих санитарных норм.

«Зеленый свет» дают Волховскому, Лодейнопольскому, Подпорожскому, Лужскому и Сланцевскому районам, а также Сосновому бору. Забегая вперед, скажем, здесь даже маски с перчатками кое-где носят лишь рекомендательный характер.

Что разрешено в Ленинградской области с 12 мая 2020 года

- Везде открыты парикмахерские и салоны красоты. Можно подстричься, сделать маникюр и педикюр. Но в зале должно быть не более двух посетителей одновременно, все в масках. Еще в обязательных условиях дезинфекция помещений, замеры температуры, а также список клиентов с номерами телефонов. Дополнительно к этому во второй зоне, где «средний» режим, можно сходить в солярий, а в третьей – также разрешен массаж, эстетическое удаление волос и оздоровительный уход за телом.

- Открываются временные рынки и ярмарки, торговые центры, магазины с непродовольственными товарами. Обязательное условие – ношение масок. Правда, примерить одежду можно будет только в «зеленой» зоне, в остальных двух покупать придется «на глазок», примерочные закрыты. Кроме того, в пяти районах «красной» зоны запрещена продажа парфюмерии и косметики.

В Санкт-Петербурге торговые центры по-прежнему закрыты.Фото: Артем КИЛЬКИН

- В двух зонах открываются парки развлечений.

- Разрешена работа кинотеатров в третьей зоне. Но заполнено должно быть не больше половины посадочных мест. Здесь же и на таких же условиях открываются театры. Маски для зрителей – обязательны. В первых двух зонах разрешено только труппам приступить к репетициям.

- Во всех районах Ленинградской области с 12 мая 2020 года разрешена охота и рыбалка.

- Кружки и секции откроются во второй и третьей зоне. Дети и педагоги должны быть в масках.

- Дома культуры будут работать во второй (индивидуальные и парные занятия) и третьей (группы до 15 человек) зонах. Библиотеки тоже открыты везде кроме пяти самых зараженных районов.

- Во всей области разрешен спорт на открытом воздухе. От зоны зависит сколько человек может заниматься вместе: в первой – только индивидуальные или парные тренировки, в третьей – групповые до 15 человек. Но без использования раздевалок. В рамках этого пункта учеников пустят на пришкольные стадионы и спортплощадки.

- Фитнес-центры в первой зоне останутся закрытыми. В двух других условия, как и для спорта на открытом воздухе. Плюс маски.

- Музеям разрешили проводить экскурсии на открытом воздухе маленькими группами. В самой здоровой зоне – снаружи – без ограничений, внутри – группа не более десяти человек.

- Открывают свои террасы кафе и рестораны. Условие все то же – расстояние между столами не менее полутора метров, заполняемость максимум 50 процентов.

- Работают турбазы и дома отдыха (первые две зоны - только проживание, третья без ограничений). Но в общественных местах – маски.

- Начинают работать стоматологии и восстанавливается детская вакцинация. При этом плановая госпитализация, прием в поликлиниках и профосмотры, а также диспансеризация и взрослая вакцинация пока приостановлены.

- Одиннадцатиклассники Ленинградской области с 12 мая смогут посещать школы для очных консультаций перед подготовкой к ЕГЭ. Занятия будут организованы школами, одновременно смогут готовиться не более 15 учеников с соблюдением дистанции (не менее двух метров) и масочного режима.

ВАЖНО!

В Ленинградской области с 12 мая 2020 года разрешены прогулки

Как рассказали в областной администрации, новое постановление позволяет детям находиться на улице без родителей или законных представителей. Два "но": ребятишки должны находиться в границах населенного пункта, и только с 8..00 до 22.00.

Кроме того, в области можно гулять семьей с парках, скверах, зонах отдыха. Но в масках и с соблюдением социальной дистанции. Так что никаких шашлыков и пикников.

Кроме того, в "красной" зоне по-прежнему закрыты детские площадки.

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