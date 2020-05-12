2020-05-12T13:20:28+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года: заболели еще 339 человек, двое умерли

Мы собрали последние данные про новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года: общее число заболевших составило 8050 человек
Петр КИБЕР
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В Петербурге подтверждены новые случаи коронавируса.В Петербурге подтверждены новые случаи коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Общероссийский Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19 привел свежие данные по числу заболевших в стране за сутки. Стали также известны и новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года: заболели еще 339 человек, двое умерли.

- За прошедшие сутки в России зафиксированы 10 899 новых заболевших коронавирусом пациентов. Общее количество подтвержденных случаев с начала пандемии составило 232 243 Вылечились из общего числа 43 512 (+ 3711), умерли 2116 (+ 107), - сообщает Оперштаб.

Наибольшее число заболевших - в Москве. Здесь за сутки зафиксировано 5392 новых случая. Общее количество диагнозов с начала пандемии в столице составило 121 301.

На втором месте идет Подмосковье. Здесь +1063 заболевших и 22 700 в общем.

В Санкт-Петербурге всего зафиксировано 8050 случаев коронавирусной инфекции. 1784 человека вылечились, 58 скончались (+двое умерших). В активной фазе болезни находятся 6208 человек. Это больше, чем число развернутых под пациентов с COVID-19 коек, их в 17 больницах города 5925. Однако люди с легкой формой коронавируса могут по разрешению врачей лечиться дома.

В Ленинградской области прибавка за сутки составила 74 заболевших. Всего в регионе подтверждено 1640 случаев, 466 человек вылечились, шестеро умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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