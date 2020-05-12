Петербург принял эстафету акции «Путь победы»

В 2020 году весь мир отмечает великие юбилеи: завершения Второй мировой и Великой Отечественной войн. В непростое время, выпавшее на праздничные для России дни, как никогда необходимо напомнить людям, как важны сплоченность и взаимовыручка. Именно с этой целью «Русское Радио» запустило масштабную гуманитарную и духовную акцию «Путь Победы». Она призвана почтить память героев, отдать дань уважения всем участникам войны и, конечно, подарить зрителям праздничное настроение.

Старт гуманитарного проекта был дан 27 апреля в парке «Патриот» в Москве, а 9 мая эстафету принял Санкт-Петербург. При поддержке Правительства Санкт-Петербурга был организован большой праздничный фильм-концерт «Песни, победившие войну!».

Звездный состав программы был впечатляющим: Валерия, Полина Гагарина, Николай Басков, Петр Захаров, Светлана Крючкова, Игорь Скляр, Фарух Рузиматов, Василий Герелло, Queens, Согдиана, Елена Север, группа «Земляне», Григорий Чернецов, Митя Фомин, Мария Вебер, ЮрКисс и ВладиМир, Лана Свит, Марсель и другие артисты. Любимые миллионами артисты не только пели, но и читали стихи, вспоминали о членах семьи, участниках войны. Например, победитель «Голоса» Петр Захаров посвятил песню «Фронтовые письма» деду, чью фотографию попросил вывести на экраны на сцене. А легенда нашего кино и театра Светлана Крючкова вспомнила маму, когда пела «Если б не было войны».

Группа "Земляне". Фото: организаторы.

В связи с запретом на массовые мероприятия и заботой о здоровье граждан, выступления артистов прошли без зрителей и на разных площадках. В то же время увидеть концерт смогли миллионы – телеверсию концерта 9 мая показал телеканал «Санкт-Петербург».

ПОМОЩЬ ВРАЧАМ

Кроме самого концерта, посвященного ветеранам, «Русское радио» позаботилось и о современных героях – врачах и медицинском персонале, борющихся с коронавирусной инфекцией. На призыв о помощи больницам Петербурга откликнулся «Газпром», а также несколько партнерских компаний, в числе которых «Российский Фонд Прямых Инвестиций», ООО «НИиР» и строительная компания «Горизонт». Они закупили и передали городу для врачей тысячи медицинских масок, одноразовых костюмов биологической защиты, инфракрасные термометры, расходные материалы и средства для борьбы с коронавирусной инфекцией.

- В это сложное время мы можем победить только вместе, объединившись. И от имени губернатора и правительства Санкт-Петербурга, от всех петербуржцев, врачей хочется поблагодарить «Русское радио», которое не только организовало праздничный концерт, но и объединило несколько компаний, которые помогают городу, чем это возможно. Спасибо всем!, - поблагодарил организаторов акции вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

По словам Председателя Совета директоров «Русской медиагруппы» Сергея Бунина, для «Русского Радио» было большой честью принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Этот юбилей имеет огромное духовное и эмоциональное значение и «Русское Радио» не могло остаться в стороне и не внести свой вклад в великий праздник.