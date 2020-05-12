«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль с участием современных музыкантов

«Антон тут рядом» - первый в России центр комплексной помощи людей с аутизмом. Центр реализует 15 программ, в которых 263 семьи принимают участие. Вся помощь оказывается им безвозмездно. 15 мая в поддержку «Антон тут рядом» будет организован благотворительный фестиваль, который объединит современных музыкантов.

С включениями из дома и студий выступят: Трипинадва, Тося Чайкина, Хадн дадн и Саша Алмазова. Между концертами музыкантов будет включение Николая Овчинникова, музыкального редактора Афиша Daily. Он расскажет о музыке в изоляции, важности поддержки благотворительных центров в период кризиса и возьмет небольшие интервью у артистов.

Саша Алмазова. Фото: пресс-служба центра.

Приводят фестиваль не первый год. Главная его цель - обозначить потребности людей с расстройствами аутистического спектра, в принятии и в дружелюбной среде, а также для сбора пожертвований в пользу фонда. Краудфандинговая кампания начнется до самого фестиваля — сделать взнос можно уже сейчас. На сайте можно выбрать любую сумму, которую вы хотели бы пожертвовать фонду.

Все вырученные средства пойдут на поддержку программ Центра: ежедневные занятия онлайн со студентами, адресная помощь семьям в кризисной ситуации. А еще это означает, что после самоизоляции студентам будет куда вернуться и работа Центра продолжится.

- До перехода на режим самоизоляции студенты Центра «Антон тут рядом» ежедневно занимались в 15 программах, среди которых: творческие мастерские, сопровождаемое проживание, сопровождаемое трудоустройство, дружелюбная среда, ранняя помощь, интеграционные летние лагеря, подростковый проект, — рассказывает пресс-служба «Антон тут рядом». - Сейчас Центр переживает уникальный исторический опыт. Последние 6 лет ежедневно сотрудники и волонтеры Центра помогали взрослым, подросткам и детям с аутизмом получить возможность не просто выйти из дома, а прийти в Центр и получить общение, проявить свои таланты. Студенты учились языку мира вокруг, а сотрудники и волонтеры учились их языку. Это важная работа, которая должна и будет продолжаться каждый день.

Трансляция фестиваля пройдет на платформе STAY 15 мая в 19.00.