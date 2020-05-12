Катя IOWA и «Доброделы Петербурга» поздравили ветеранов с Днем Победы

Накануне годовщины победы в Великой Отечественной войне певица Катя IOWA вместе с фондом «Доброделы Петербурга», где она является попечителем, поздравила участников войны с 9 мая. Вместе с волонтерами она развезла продуктовые наборы и вещи, о которых просили ветераны. В числе тех, кто получил подарки, были и именинники.

Кроме того, в день победы IOWA провела прямой эфир, где гостем стала 88-летняя петербурженка Валентина Трофимовна. Она была маленькой девочкой, когда началась война. В эфире женщина рассказала свою историю.

По словам президента фонда Полины Тумашик — участники войны очень светлые и добрые люди, именно это и поражает, что несмотря на все тягости, которые они пережили, они умеют быть благодарными, делиться своей теплотой.

Ветераны получили продуктовые наборы. Фото: "Доброделы Петербурга".

- Мы счастливые люди, что еще можем услышать истории того времени. Это бесценно, - отметила она.

Напомним, что благотворительный фонд «Доброделы Петербурга» активно поддерживает пожилых петербуржцев, в том числе и участников войны, продуктовыми наборами и лекарствами. Большой отклик нашла акция, когда горожане передавали в фонд свои продуктовые наборы, полученные в школах и садиках.