Петербургская группа Чё Морале представила новую песню и клип «Эта весна не для нас»

Петербургская группа Чё Морале презентует новую песню и видеоклип под названием «Эта весна не для нас». Песня была написана в апреле 2020 года, во время карантина, и как-то сама собой сразу появилась идея для клипа. Как объясняют артисты, им захотелось зафиксировать в памяти это необычное и непростое время, которое нам предстоит прожить, не теряя бодрости духа.

- В этом году весна проходит без нашего активного участия, однако, как и прежде, это время наполнено волшебством пробуждения природы, - говорят артисты. - Карантин во многом пошёл на пользу нашей планете, которая будто вдохнула глоток свежего воздуха и реагирует на все изменения быстро и ярко, будто специально показывая нам, что будет, если мы хоть иногда вот так остановимся и подумаем о ней.

Для создания мобильного клипа музыканты Чё Морале обратились к друзьям и поклонникам с просьбой снять небольшие сюжеты своей повседневной жизни в самоизоляции. Из этих маленьких фрагментов сложился настоящий видео-пэчворк, который отражает актуальные события современности. Получился народный клип, который создавали всем миром, объединив общий позитивный настрой людей из разных городов и стран.

В этом году группе Чё Морале исполняется 10 лет и весной 2020 года музыканты планировали запись юбилейного альбома. Однако жизнь внесла свои коррективы, работа остановилась, весь мир перешёл в режим самоизоляции, запись альбома отложилась. Однако артисты решили не унывать, ведь творческая энергия никуда не исчезла, и записали актуальный сингл. Этой песней и этим видео группа Чё Морале призывает слушателей искать позитивные моменты в любой ситуации.