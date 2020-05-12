«В реанимации на девяти койках лежат 12 человек»: врач рассказал о переполнении Покровской больницы пациентами с вирусной пневмонией

Сутки напролет в тяжелом противочумном костюме и респираторе, постоянная опасность заразиться — в таких условиях вот уже второй месяц работают медики в Покровской больнице Санкт-Петербурга. До этого больницу из-за вспышки коронавируса на несколько недель закрывали на карантин. Недавно режим изоляции сняли, но легче дышать от этого врачам, пожалуй, не стало.

- Инфекционными больными заняты вся больница, - рассказал «Комсомолке» на условиях анонимности один из врачей. - Свободных мест нет. На обычных отделениях люди находятся в том числе и в коридорах — все палаты заняты. В реанимации на девяти койках находится двенадцать пациентов. И меньше в последние дни не было.

Ранее в Покровской больнице возникали проблемы со средствами индивидуальной защиты.Фото: Артем КИЛЬКИН

Все новые больные, по словам нашего собеседника, в последнее время поступают с вирусными пневмониями. Сколько из них инфицировано SARS-CoV-2, не известно, но врачи на всякий случай по умолчанию рассматривают каждого как «ковид-положительного».

- Но мы не жалуемся — работаем как работали, - констатирует медик. - Да, конечно, тяжело. К примеру, по нормативам врач должен находиться в спецкостюме не больше шести часов. Но у нас просто нет столько людей, чтобы обеспечить работу в таком режиме. И нет столько костюмов. Проблемы со средствами защиты, которые были раньше, по большей части решились, но все равно дефицит ощущается. Поэтому работаем сутками — буквально по 24 часа подряд.

Носить все это время непроницаемый комбинезон, по словам источника — то еще удовольствие. Под слоем эластичной ткани жарко, кожа постоянно намокает, а респиратор оставляет на лице следы, которые потом подолгу не проходят. Тем не менее, констатирует врач, это неотъемлемая часть работы, с которой хочешь-не хочешь, а нужно мириться.

Медики в учреждении работают сутками.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас персонал в больнице ждет конца мая, когда закончится второй месяц эпидемии — если верить мировой статистике, как раз в этот период в других странах начался спад, после которого все более-менее пришло в норму.

- Если честно, разговоры о том, как тяжело сейчас приходится медикам, вызывают у меня порой даже какое-то раздражение, - признается доктор. - Из нас постоянно пытаются сделать или героев или уродов. Не нужно. Поймите: мы другой природы. Да, мы устаем от всего происходящего. Но это наша работа. Когда ты занят, ты даже не задумываешься о том, каково тебе. Просто делаешь то, что должен делать.