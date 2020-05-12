2020-05-12T16:36:49+03:00
Дом. Семья

Три детеныша серого тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации

12 мая состоялся выпуск первых окрепших пациентов центра спасения морских млекопитающих Санкт-Петербурга [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Первые выздоровевшие детеныши тюленей вернулись в Финский залив / Фото: ВодоканалПервые выздоровевшие детеныши тюленей вернулись в Финский залив / Фото: Водоканал
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Во вторник, 12 мая 2020 года, состоялся первый в этом сезоне выпуск детенышей тюленей в Финский залив. Трое окрепших малышей провели несколько недель на реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, который находится на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в Репино. Все они поправились, набрали вес и вернулись в родную стихию.

Первыми "выпускниками" стали три серых тюленя / Фото: Водоканал

Первыми "выпускниками" стали три серых тюленя / Фото: Водоканал

- «Выпускниками» стали две самки и один самец серого тюленя, которые максимально быстро набрали необходимый для выпуска вес. Одна из самок, которую нашли в парке культуры и отдыха «Дубки» в Сестрорецке, набрала 40 килограмм. Вторая, поступившая из Соснового Бора, – 42 килограмма, а самец, найденный в Комарово, поправился до 46 килограммов, - рассказали в «Водоканале».

За время реабилитации малыши вылечились и набрали нужный вес для выживания в естественной среде / Фото: Водоканал

За время реабилитации малыши вылечились и набрали нужный вес для выживания в естественной среде / Фото: Водоканал

Выпуск состоялся на берегу Финского залива в удаленном от Санкт-Петербурга месте и прошел успешно: тюлени бойко покинули переноски и направились к воде.

Сейчас в Центре остаются еще 27 пациентов. Тридцатый пациент, пока последний в этом сезоне, поступил в Репино в пятницу, 8 мая. Им стал самец серого тюленя, которого местные жители нашли в Приморске. Детеныш был слаб, сильно истощен, обезвожен и нуждался в помощи.

Увидев воду, малыши быстро ринулись домой, в Балтийское море / Фото: Водоканал

Увидев воду, малыши быстро ринулись домой, в Балтийское море / Фото: Водоканал

Часть из детенышей успешно завершает реабилитацию и по мере набора необходимого веса готовится к возвращению в естественную среду обитания.

Краснокнижных тюлений выпустили в Финский залив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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