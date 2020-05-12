2020-05-12T18:26:37+03:00
Общество

Стало известно, когда можно будет сдать тест на антитела в Санкт-Петербурге

Ранее о том, что тестирование начнется "вот-вот", заявлялось почти месяц назад, но с тех пор сроки постоянно переносились
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам эксперта, тесты на антитела станут доступны петербуржцам ориентировочно через две недели.По словам эксперта, тесты на антитела станут доступны петербуржцам ориентировочно через две недели.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Тестирование граждан на антитела к новому коронавирусу может начаться уже в ближайшее время. Об этом «КП-Санкт-Петербург» рассказал заместитель директора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

Сейчас на антитела тестируют наиболее уязвимый контингент - медиков и тех, кто уже переболел. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас на антитела тестируют наиболее уязвимый контингент - медиков и тех, кто уже переболел.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Наборы уже есть, просто сейчас тестируется наиболее уязвимый контингент - медицинские работники, люди, которые уже переболели и так далее, - отметил специалист. - Если помните, аналогичная ситуация была с тестами на сам вирус: сначала тоже все переживали из-за того, что их вроде бы нет, а потом они стали доступны для массового применения. Просто сейчас идет процесс масштабирования — сначала те, кто подвержен наибольшему риску, а потом все остальные.

По словам Семенова, что называется, «массовому потребителю» - то есть, нам с вами — даже на коммерческой основе станут доступны не ранее чем через месяц после начала производства. А с учетом того, что изготавливать их начали ориентировочно в конце апреля, подождать нужно еще около двух недель.

На днях в Санкт-Петербурге у переболевших коронавирусом людей стали брать плазму с антителами. Фото: Артем КИЛЬКИН

На днях в Санкт-Петербурге у переболевших коронавирусом людей стали брать плазму с антителами.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Дело в том, что обычные тесты на коронавирус порой могут давать отрицательный результат, даже если человек уже заражен, - констатирует ученый. - Это связано с тем, что вирус, если говорить по-простому, по мере развития заболевания опускается в нижние дыхательные пути. И достать его оттуда палочкой, при помощи которой берется мазок, становится невозможно. Поэтому тестирование на антитела — это, конечно, очень важная и нужная процедура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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