Испытано на себе: «Масочный» режим в Петербурге распространился не на все станции метро

В ЭПИЦЕНТРЕ ОПАСНОСТИ

12 мая. В Петербурге начался «маскарад» с обязательным ношением масок и одноразовых перчаток на улицах. Выхожу из подъезда родной многоэтажки в Кудрове, в эпицентре самой опасной из трех зон Ленобласти. Маска и одноразовые перчатки – в кармане: даже в опасном Всеволожском районе носить СИЗы на улицах – все еще рекомендация.

Петербург выходит из самоизоляции. Треть горожан на улицах похожа на героев фильма «Фантомас разбушевался» 00:00 00:00

Двор полон народа. В маске каждый третий. Правда, половина из этой трети – в их числе и бесстрашные пенсионеры, и даже беременные – носит маски как аксессуар, наподобие шейного платочка.

Самым настойчивым покупателям удается пройти в торговый зал без какой-либо защитыФото: Артем КИЛЬКИН

Надеясь на оптимизм и иммунитет, шагаю в сторону ближайшего сетевого супермаркета. Вообще, по постановлению, которое вчера опубликовали власти Ленобласти, работать могут все магазины (под запретом косметика и парфюмерия в опасной зоне, а также примерочные во всем регионе), но в них должны пускать только в масках.

Здесь ни объявления, ни строгого охранника не вижу, спокойно прохожу внутрь: может, еще не перешли на новые рельсы? Без масок половина покупателей. Более того, маску на подбородке носит и сотрудница кулинарии. Только на выходе замечаю объявление (оно почему-то размещено лицевой стороной к выходящим из магазина): вход – только в масках и перчатках. Но почему-то никто за этим не следит.

Для сравнения, в некоторых соседних сетевых магазинах обязательные маски ввели еще неделю назад. В продуктовом гипермаркете на входе поставили набор «собери маску сам» и стойку с перчатками. В строительном просто разворачивают всех покупателей в ближайшую аптеку.

С трепетом шагаю дальше, в сторону Петербурга. Социальную дистанцию в полтора метра держат все, благо, место позволяет. Но чем ближе к городу, тем уже тротуары, – и разойтись, как предписано вирусом, невозможно уже физически. Приходится выбирать: или риск заразы, или риск оказаться под машиной.

ВХОД В МАГАЗИН – ПЛАТНЫЙ

Следуя закону, на границе двух регионов напяливаю маску и перчатки – и, с мыслью «давно столько не ходила», отправляюсь в «приграничный» продуктовый гипермаркет еще одной известной сети. Там все строго: на входе – огромный плакат про важность масок «и перчаток» (приписано от руки). Женщину, которая шагала ко входу передо мной без маски, останавливает охранник. Следом отлавливает еще одну: самоуверенная дама пыталась прорваться внутрь без «защиты».

– Сегодня такие правила ввели, – делится измотанный охранник. – Кто недоволен, или уходит, или покупает.

Некоторые покупатели требуют маску бесплатно, но такую услугу петербургские магазины не предоставляютФото: Артем КИЛЬКИН

Монолог охранника прерывает семейная пара, требующая маски бесплатно, а не по 32 рубля за штуку. Но бесплатно здесь ничего не раздают.

– Это что, за вход в магазин нам на двоих 64 рубля платить?! – уходят супруги, смеясь. – Бред. Мы сюда вообще-то сэкономить пришли. Вчера в магазинах даже продавцы без масок сидели – и ничего. Смех да и только.

Следующий пункт маршрута – общественный транспорт. Первым к остановке подъезжает троллейбус. Нас в салоне девять, не считая водителя. Пятеро – без масок, включая кондуктора, которая голой рукой выдает сдачу в такую же голую руку пассажира. Перчатки только у меня, у еще одной пассажирки да у дедушки, который натягивал их на остановке. За окном мелькают «замаскированные» лица. В городе пропорция обратная: каждый третий без маски.

«А ЧТО, БЕЗ МАСКИ МОЖНО БЫЛО?»

Остановка «Станция метро «Улица Дыбенко». У входа стоит народ, приспустивший маски на время перекура. В вестибюле, как и обещали, поставили аппарат по продаже СИЗов.

– Вендинговые аппараты со средствами защиты к 12 мая установили на всех станциях, где есть такая техническая возможность, – еще с утра заверили «Комсомолку» в компании «Вендэкс Ритэйл», которая и занималась установкой аппаратов с масками совместно с еще двумя фирмами. – При необходимости установим еще, ресурсы есть. Но на данный момент покрыли все, что возможно. Ассортимент следующий: комплекты одноразовых масок и перчаток по социальной цене, многоразовые маски, антисептики, влажные салфетки.

Сетевые супермаркеты правила соблюдают строго: это условие их работыФото: Артем КИЛЬКИН

По словам представителя «Вендэкс Ритэйл», аппараты были загружены товаром уже вчера. Но тот, что попался мне, оказался наполовину полон, а наполовину пуст: в наличии только многоразовые маски по 150 рублей и влажные салфетки по 50 рублей. А вот «социального комплекта» за 40 нет.

– Действительно, возможна такая ситуация, что аппараты будут пустеть, но мы это будем отслеживать и оперативно их пополнять, – обещают в компании.

Перед агрегатом собирается толпа, требующая перчаток и дешевых масок.

– Все разобрали: с утра здесь такая огромная очередь была, прямо на улице стояли, – объясняет сотрудница станции метро, не уточняя, держали ли в той очереди дистанцию.

– 150 рублей – дороговато, – бросает одна из пассажирок. – В магазине вчера такую же за 140 купила.

На входах в магазины вывесили объявления, но не везде следят за исполнениемФото: Артем КИЛЬКИН

В поисках перчаток мы с пожилой дамой направляемся в ближайшие газетные киоски. Один – на крыльце, там маски по 30, а перчатки кончились. Киоскер советует заглянуть в «Первую полосу» напротив. Там за пару перчаток просят 15 рублей, за маску – 30, а если берешь «комбо», то заплатишь только 39 рублей.

Возвращаюсь в метро, задерживаюсь у турникетов. Один за другим в подземку проходят пассажиры без единого антивирусного аксессуара.

– А что, без маски и перчаток можно было? – разочарованно обращаюсь к сотрудникам службы безопасности метро.

– Мы рекомендуем, не заставляем и штрафы здесь не выписываем. Но если Вас внизу встретит наш сотрудник полиции на метрополитене, который этим занимается, и захочет выписать штрафы 4 000 рублей, то ему ничто не помешает.

В наземке без маски порой оказывается даже кондукторФото: Артем КИЛЬКИН

Здесь стоит оговориться: на некоторых станциях, как рассказывают коллеги, к делу подошли куда строже и без масок действительно пускать перестали. Но, в общем-то какая разница, если все в конце концов оказываются в одном вагоне?

Ведь, судя по количеству «незамаскированного» народу как на окраинах, так и в центре, штрафовать в метро всерьез еще не начали. Одни снимают маски прямо на выходе из вагона, другие маски с перчатками не надевают принципиально, причем не только на себя, но и на своих детей. И это при том, что дистанции в подземке никакой.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ «МАСКИ-ШОУ»

Подходит моя электричка. Из каждого вагона выходит по человеку с дезинфицирующей тряпочкой: поручни обрабатывают в перегонах, прямо на ходу.

Пассажиров в вагоне пятеро, из них: один – бесстрашный, один – с маской на шее, остальные двое – без перчаток. На «Проспекте Большевиков» нашу компанию пополняют еще два нигилиста, а в мою зону противовирусного комфорта вторгается молодой человек без перчаток и с банданой рокера на лице.

Набор из перчаток и маски обойдется в 39 рублейФото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, перчатки если есть, то радуют разнообразием. Строительные тканевые, кулинарные целлофановые, бытовые резиновые всех цветов, включая ярко-розовый, – и это только на мужчинах.

Доезжаю до «Спасской», делаю круг по всем трем пересадочным станциям. На платформе «Садовой» замечаю в ассортименте «Первой полосы» многоразовые маски по 119 рублей и комплект из трех одноразовых – за 89.

Обратно, в свою удаленку, еду в компании попутчиков, уверенных, что вирусы залетают только через рот, а потому закрывать маской нос необязательно. На конечной поезд уже поджидает шеренга специалистов с дезинфицирующими тряпочками в руках.

Официально, без маски нельзя даже на улицу. На практике, без нее пускают и в метроФото: Артем КИЛЬКИН

На выходе из метро меня окружают «студенты университета Герцена», которые специально для таких пугливых (я все еще в «антивирусном костюме») сшили многоразовые маски. Очень удобно. И... стоит «всего 300 рублей, а не 500, как в магазине». Ну, «или хотя бы 200».

– Все деньги пойдут в благотворительный фонд (здесь должно быть стандартное название сомнительного фонда со словом «добро». – Прим. ред.), у нашего вуза с ним совместный проект, – настаивает молодой уличный продавец, впихивая маску мне в руки.

– Никакого проекта с таким фондом у нас нет, – заверили «Комсомолку» в Университете имени Герцена. – Да, наши студенты шьют маски по своему желанию для себя и нуждающихся. Но они не торгуют ими на улицах.

Размышляя, насколько «делать добро легко», направляюсь к единственной неотмененной маршрутке до дома. За оплатой из окошка высовывается нагая рука водителя. Наверно, имеет права (на самом деле нет. – Прим. ред.): маршрут все-таки межрегиональный.