Ярмарки и кафе в «красной зоне» Ленобласти закрылись, не успев открыться

С 12 мая 2020 года в Ленинградской области максимально смягчен режим самоизоляции. В регионе открылись магазины, торговые центры, кинотеатры, музеи и даже кафе. Но некоторые меры показались Управлению Роспотребнадзора по Ленинградской области слишком лояльными.

- По требованию ведомства запрещена работа рынков и предприятий общественного питания в наиболее неблагоприятных по эпидемиологической ситуации районах, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, накануне регион разделили на три зоны – по количеству зараженных коронавирусом. Самой сложной признали ситуацию в пяти районах: Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском.

И если изначально здесь, как и во всем регионе, было разрешено открыть временные ярмарки и рынки (без торговли косметикой и парфюмерией), а также разместить столики на террасах кафе и ресторанов, то теперь эти послабления отменены.

Зато появилось дополнительное послабление для музеев – во всех трех зонах посетителей разрешили пускать в парковые зоны. Конечно, только в масках.

О том, что еще разрешено жителям Ленинградской области, и где в регионе можно сходить в кино и посидеть в кафе читайте в нашем материале.