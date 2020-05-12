2020-05-12T21:26:33+03:00
Общество

Ярмарки и кафе в «красной зоне» Ленобласти закрылись, не успев открыться

На этом настоял региональный Роспотребнадзор
Ирина СЕБЕЛЕВА
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В «красной зоне» Ленобласти открылись и по требованию Роспотребнадзора сразу же закрылись кафе и рестораны.В «красной зоне» Ленобласти открылись и по требованию Роспотребнадзора сразу же закрылись кафе и рестораны.Фото: Артем КИЛЬКИН
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С 12 мая 2020 года в Ленинградской области максимально смягчен режим самоизоляции. В регионе открылись магазины, торговые центры, кинотеатры, музеи и даже кафе. Но некоторые меры показались Управлению Роспотребнадзора по Ленинградской области слишком лояльными.

- По требованию ведомства запрещена работа рынков и предприятий общественного питания в наиболее неблагоприятных по эпидемиологической ситуации районах, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, накануне регион разделили на три зоны – по количеству зараженных коронавирусом. Самой сложной признали ситуацию в пяти районах: Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском.

И если изначально здесь, как и во всем регионе, было разрешено открыть временные ярмарки и рынки (без торговли косметикой и парфюмерией), а также разместить столики на террасах кафе и ресторанов, то теперь эти послабления отменены.

Зато появилось дополнительное послабление для музеев – во всех трех зонах посетителей разрешили пускать в парковые зоны. Конечно, только в масках.

О том, что еще разрешено жителям Ленинградской области, и где в регионе можно сходить в кино и посидеть в кафе читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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