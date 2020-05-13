Петербурженка нашла донора плазмы крови для мужа, больного коронавирусом, но в переливании ей отказали

Без слез рассказывать историю, с которой столкнулась ее семья, 53-летняя Элла Абрамова не может. Три недели назад у петербурженки и у ее супруга 54-летнего Владимира поднялась температура. Они обратились в поликлинику, сдали анализ на коронавирус. Инфекция подтвердилась у обоих. Неделю были на самоизоляции под наблюдением терапевта. А 29 апреля у мужа начались затруднения с дыханием.

- Нас двоих госпитализировали в больницу №20 на улице Гастелло. И если у меня все это время болезнь протекает легко, то у мужа практически сразу начались осложнения: 1 мая супругу стало хуже, и его подключили к ИВЛ, - сквозь плачь рассказывает петербурженка.

Без слез рассказывать историю, с которой столкнулась ее семья, 53-летняя Элла Абрамова не может. ФОТО: Личный архив

«А В ОТВЕТ ТИШИНА…»

Эффективного лекарства от коронавируса пока еще нет, об этом знают все. Чтобы спасти мужа, Элла предложила врачам сделать переливание плазмы с антителами к COVID-19, полученной от переболевших доноров.

- Обращалась к заведующей реанимационного отделения, чтобы мужу перелили плазму крови. Ведь ни о каких противопоказаниях к этой процедуре у него не слышала. Нашла донора, 8 мая он сдал свой биоматериал. А врач заверила меня, что сделать это невозможно. Потому что у больницы нет для этого нормативных документов, - вздыхает собеседница. – Поговорить с главным врачом не было возможности: до него просто недозвониться. Дочь писала электронное обращение с просьбой рассмотреть переливание плазмы мужу. В Смольный тоже обращались. А в ответ тишина…

Утром в среду, 13 мая, Владимира Абрамова не стало. Подавленная супруга Элла вспоминает, что еще на выходных врачи говорили о положительной динамике. А позавчера заметили серьезное ухудшение.

- Мне говорили, что делали все максимально возможное. Не понимаю, почему врачи сразу не собрали консилиум и не рассмотрели переливание плазмы как метод лечения моего супруга. Почему кому-то дают шанс, а кому-то нет?! - задается одним и тем же вопросом вдова умершего от короновируса петербуржца.

Сегодня только 5 медучреждений в Петербурге выразили желание лечить экспериментальным методомФото: Артем КИЛЬКИН

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД

Известно, что метод лечения плазмой COVID-19 применяется в США, Германии, Китае и даже в Белоруссии. В апреле переливание начали делать и в Москве. Меньше недели назад – в Петербурге. Первыми донорами стали три бывших пациента городской больницы №40, которые прошли жесткие критерии отбора.

Медики заявляли, что лечить таким методом будут тяжелобольных пациентов. По словам куратора проекта в Петербурге, главного специалиста по анестезиологии и реаниматологии ГБ №40 Евгения Гарбузова, переливание плазмы противопоказано пациентам с иммунными заболеваниями.

- Этот метод будет применяться после взвешивания потенциальной пользы и вреда. Безусловно, польза будет у пациентов тяжелого течения, с потенциальным риском летального исхода, - отметил специалист.

Почему при наличии донора и противопоказаний пациенту не могут сделать процедуру? В комитете по здравоохранению ответили, что плазма вообще не является панацеей от коронавируса.

- Забор и переливание плазмы идет в рамках научно-исследовательской работы. Это экспериментальный метод лечения. На сегодняшний день выразили желание его использовать 4 стационара: 2-ая и 40-ая больницы, Боткинская, Святого Георгия и Первый мед. Среди них нет пока больницы № 20, - пояснили корреспонденту «КП» в ведомстве. - Тяжелых пациентов лечат согласно методическим рекомендациям Минздрава другими существующими методами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/773147" frameborder="0"></iframe> Доктор медицинских наук о переливании плазмы: «Это возможный способ избежать ИВЛ».Заведующий отделением переливания крови Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева доктор медицинских наук Алексей Купряшов во вторник в Москве прокомментировал использование переливания плазмы крови в качестве нового способа лечения зараженных коронавирусной инфекцией

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