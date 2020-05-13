ЕГЭ в Санкт-Петербурге 2020: когда и как будет проходить

Выпускникам 2020 будут точно завидовать другие школьники. Где это видано, чтобы сначала четверть без контрольных и проверочных, а потом и учеба завершилась и вовсе без экзаменов? Из-за пандемии всех учеников России перевели на дистанционное обучение, а в начале мая обрадовали решением по поводу экзаменов. Тогда министерство просвещения объявило, что основной государственный экзамен для девятиклассников в этом году отменен, а сроки проведения ЕГЭ для одиннадцатиклассников перенесены на неопределенную дату.

В Санкт-Петербурге в 2020 году ЕГЭ должны были сдать 38 тысяч человек. Из них 27 тысяч – выпускники этого года. Девятиклассники и вовсе ликуют – больше 44 тысяч учеников в этом году должны были писать КИМы по русскому языку и математике, а также предметам на выбор. Но все отменилось. Разбираемся, когда теперь в Санкт-Петербурге состоится ЕГЭ 2020 и как будет проходить

Кто-то выдохнул с облегчением, а кто-то и расстроился, мол, все подготовки к экзаменам были зря?Фото: Артем КИЛЬКИН

- Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах и выставление итоговых отметок в аттестаты в 2020 году будет проведена на основании четвертных и полугодовых отметок, - сообщили в городском комитете по образованию. - Но есть условия. Для итоговой аттестации и получения аттестата в 9 классе учащийся должен иметь годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных и «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.

Кто-то выдохнул с облегчением, а кто-то и расстроился, мол, все подготовки к экзаменам были зря? Не совсем.

Есть у министра просвещения России Сергея Кравцова ремарка: формат проведения ЕГЭ в 11-х классах скорректируют: тем, кто не планирует поступать в вузы, в аттестат могут выставить отметки по итогам года. А тем, кто планирует получать диплом о высшем образовании, ЕГЭ еще только предстоит. Но, как выяснилось, тоже в легкой форме.

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выпускники будут сдавать ЕГЭ только по двум предметам, которые необходимы им для поступления в высшее учебное заведение. Когда же сдавать ЕГЭ в 2020 году? Окончательные даты озвучат в ближайшее время.

Проведение таких праздников как «Последний звонок» и все выпускные в Санкт-Петербурге теперь под вопросом. Но отмену экзаменов вполне можно считать своеобразным подарком, правда?

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко: Мы готовимся начать учебный год с 1 сентября. А ЕГЭ - с 8 июня 00:00 00:00

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